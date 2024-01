Attal à toute vapeur…

FRANCE - Un peu après midi, ce mardi 9 janvier, l’Elysée a donc confirmé que Gabriel Attal avait été chargé de former un nouveau gouvernement. Il n’y aura pas eu de surprise de dernière minute du côté du Château.

Emmanuel Macron dit "compter" sur l'"énergie" de Gabriel Attal pour mettre en œuvre son "projet de réarmement et de régénération", "dans la fidélité à l'esprit de 2017 : dépassement et audace"

Le nouveau Premier ministre (le 26e de la Ve République), nommé à l’été 2023 à l’Education nationale, après être passé au Budget, bat le record de précocité d’un locataire de Matignon. Laurent Fabius avait 37 ans lorsque François Mitterrand le nomma chef de gouvernement. Gabriel Attal fêtera ses 35 ans dans deux mois. Il y a un peu plus de dix ans, notre nouveau Premier ministre obtenait son master 2 en affaires publiques à l’IEP de Paris… On veut bien concevoir que la valeur n’attend pas le nombre des années mais son ascension vers les plus hautes fonctions régaliennes aura été pour le moins météorique !

Rappelons, en passant, qu’avec Attal à Matignon et Macron à l’Elysée, deux Young Global Leaders du Forum économique mondial tiennent désormais les rênes de l’exécutif français...