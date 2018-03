Débat PS - Quelle chaîne, quelle heure, quelles règles: tout savoir pour suivre les échanges entre les 4 candidats

Ce mercredi 7, à partir de 21h, les quatre candidats qui briguent le siège de premier secrétaire du Parti socialiste échangeront lors de l'unique débat organisé en préalable du premier tour du scrutin pour la tête du PS, qui sera organisé le jeudi 15 mars.

Les quatre candidats seront évidemment présents ce soir: Stéphane Le Foll présenté comme le favori des (rares) sondages, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Maurel.

Une seule chaîne de télévision diffusera le débat: LCI. Coup d'envoi des échanges à 21h précises. Côté radio, ce rendez-vous politique sera également diffusé sur RTL en partenariat avec Le Figaro qui, ironie du sort, est un journal politiquement hostile aux idées du PS…

Le débat sera animé par Arlette Chabot qui représentera LCI, et qui sera entourée de Guillaume Roquette (Le Figaro) et Benjamin Sportouch (RTL). Côté présentation, on sera loin de l'ambiance des débats lors des primaires de la droite ou de la gauche et de la présidentielle puisque les quatre candidats seront autour d'une table. Pas de pupitres surplombant un décompte chronologique précis. Il n'y aura que 32 spectateurs dans la salle, des socialistes de premier plan et l'entourage des quatre candidats.

Reste à savoir si ce rendez-vous politique, finalement l'un des principaux depuis l'interminable séquence primaires/présidentielle/législatives entre 2016 et 2017, trouvera un public. Le Parti socialiste est ressorti exsangue de l'année électorale 2017, et les quatre candidats (à part peut-être Stéphane Le Foll, cinq ans ministre sous François Hollande) ne brillent pas par leur notoriété. L'audience pourrait donc être scrutée de près afin de vérifier si une partie de l'opinion publique pense encore qu'il existe une alternative du côté du PS. Si oui, celui qui l'incarnera se révélera peut-être ce soir.