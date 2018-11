Info FS- La délégation "officielle" des Gilets Jaunes est "autoproclamée" selon un important mouvement régional

Alors qu'une délégation "officielle" de gilets jaunes avec huit communicants s'est constituée et a publié un communiqué ce lundi, une autre organisation regroupant plus de 10.000 contestataires remet en cause leur légitimité. La "Coordination nationale des régions" des Gilets Jaunes (GJ-CNR), que France-Soir a pu contacter, dénonce la communication opaque de cette délégation et de ses représentants "autoproclamés".