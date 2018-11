Gilets jaunes à Paris: quels sites vont investir les manifestants?

C'était "non" pour la place de la Concorde, ce sera "oui" pour le Champ-de-Mars. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que le rassemblement annoncé samedi 24 par les protestataires portant le gilet jaune serait autorisé sur la vaste place au pied de la tour Eiffel dans le 7e arrondissement de Paris.

Le choix des autorités n'est pas non plus laissé au hasard. Le Champ-de-Mars, bien que situé en plein cœur de la capitale, est un espace de 25 hectares rectiligne, aisé à sécuriser malgré sa taille, et plutôt éloigné de certains lieux de pouvoir comme le palais de l'Elysée ou le ministère de l'Intérieur, situés, eux, de l'autre côté de la Seine, non loin d'ailleurs des Champs-Elysées, autre point sensible.

Cependant, selon une note des services de renseignement dévoilée par Le Parisien, les gilets jaunes ne l'entendraient pas de cette oreille. Les protestaires, dont le mouvement est hétérogène, pourraient se rassembler sur trois lieux: la place de la Concorde (8e) le matin, la place de Bastille (11e) l'après-midi et donc aussi le Champ-de-Mars. La place de l'Etoile (8e) ou la porte Maillot (16e) pourraient également être perturbées. Hormis le Champ-de-Mars, l'ensemble de ces opérations seraient réalisées sans autorisation.

Toujours selon cette note, environ 30.000 gilets jaunes pourraient défiler dans Paris ce samedi. Un chiffre globalement faible, à peine un dixième du nombre de personnes ayant participé à la première journée d'action une semaine auparavant. De plus, si les 30.000 manifestants attendus se divisent entre les différents sites, le Champ-de-Mars risque de sonner bien creux. Pour rappel, la "Manif pour tous" (opposée au mariage pour les homosexuels) en 2013 qui s'était aussi terminée sur le Champ-de-Mars avait réuni selon les estimations de l'époque des forces de l'ordre 340.000 personnes.