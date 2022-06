Législatives 2022: pas de majorité absolue pour Emmanuel Macron, la NUPES perd son pari, score historique pour le RN

Majorité relative ? Absolue ? Ou coup de théâtre avec la Nupes (Nouvelle union populaire écologiste et sociale) qui obtiendrait la majorité à l'Assemblée ? Les principaux résultats du deuxième tour des élections législatives, dévoilés ce soir à 20 heures.

21h20 : Jean-François Copé, ancien ministre et maire de Meaux, a appelé son parti (les Républicains) à former un "pacte de gouvernement" avec la future majorité (relative) macroniste :

1/2Depuis des semaines, je répète qu’un pacte de gouvernement est vital entre Macron et LR afin de lutter contre la montée des extrêmes. L’extrême gauche comme l’extrême droite sont des dangers absolus pour la France. Ils incarnent l’un et l’autre violence, tension et sectarisme. — Jean-François Copé (@jf_cope) June 19, 2022

2/2 : Chacun est maintenant placé devant ses responsabilités à la sortie de ce désastre électoral pour le Président de la République.



Sécurité, dépenses publiques, laïcité, réforme de l’Etat, il appartient aujourd’hui à la droite républicaine de sauver le pays ! — Jean-François Copé (@jf_cope) June 19, 2022

21h15 : Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, battue dans l’Essonne, et Brigitte Bourguignon, ministre des Solidarités et de la Santé, défaite dans le Pas-de-Calais, devront quitter le gouvernement. Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, l'emporte de justesse à Paris.

21h : Jean-Luc Mélenchon proclame la "déroute totale du parti présidentiel" et souligne que le score total de la Nupes n’est pas encore connu, émettant l'hypothèse d'un résultat final plus favorable que les premières estimations. "Aucune majorité ne se présente", souligne-t-il, se réjouissant de la défaite de "l'éborgneur" Christophe Castaner notamment. "Je change de poste de combat", lance le chef de la France insoumise, pour qui "le grand jaillissement de la France a un visage, celui de l’Union populaire".



20h40 : « La première place, mais une première place décevante », a reconnu Eric Dupond-Moretti sur BFMTV. « Nous n’aurons pas la majorité absolue», concède le garde des Sceaux sur BFM TV, envisageant « une forme d’ouverture et de souplesse », pour la future majorité - qui y sera contrainte, de fait...



20h30 : Piliers de la macronie, Richard Ferrand, président de l’Assemblée nationale sortante (6ème circonscription du Finistère), et Christophe Castaner, président du groupe LREM (2ème circonscription des Alpes de Haute-Provence) sont battus et ne siègeront pas dans la nouvelle assemblée.

Les ministres Damien Abad (5ème circonscription de l'Ain) et Olivier Véran (1ère circonscription de l'Isère) sont eux réélus et pourront donc rester au gouvernement.

20h : Camouflet pour Emmanuel Macron qui malgré son appel solennel de la semaine dernière n'obtient pas de majorité absolue à l'Assemblée : 210 à 250 sièges pour "Ensemble!", il s'en faut donc de beaucoup (la majorité absolue est à 289 sièges). La Nupes, alliance des gauches radicales, obtiendrait 150 à 180 sièges selon les premières estimations. Un pari perdu pour Jean-Luc Mélenchon, avec un nombre non négligeable de députés mais pas de majorité et un score relativement modeste pour une union de (presque) toutes les gauches. Avec 60 à 70 sièges, la droite LR-UDI sera incontournable car il s'agit du seul groupe politique d'importance qui puisse former des majorités de circonstance en étant allié du bloc macroniste. Enfin, le Rassemblement national déjoue les pronostics avec un score historique : 80 à 100 députés devraient faire leur entrée au Palais-Bourbon sous ses couleurs, formant un groupe environ trois fois plus grand que celui de 1986 (Front national).



19h30 : Selon l'IFOP, le taux d'abstention devrait s'élever à 54%, légèrement supérieur à celui du premier tour.

17h : Le taux de participation à 17h s'élève à 38,1%, en légère baisse par rapport au premier tour.