Place d’armes organise le colloque "L’Europe sans tous ses États  : perspectives pour la France“

ÉVÉNEMENT - Le samedi 16 décembre 2023, l’association des militaires de France, Place d’armes, accueillera le public à l’espace Charenton, dans le XIIe arrondissement de Paris, pour réfléchir sur les politiques de l’Union européenne, telle qu’elles sont envisagées aujourd’hui. De 9 heures à 18 heures, les économistes Charles Gave, Philippe Murer, les auteurs, Pierre-Yves Rougeyron, fondateur du cercle Aristote, Claude Meunier-Berthelot, le président de l’UPR, François Asselineau, ainsi que les généraux Roure et De Richoufftz débattront sur le thème de la souveraineté des pays de l’Unio neuropéenne.

Intitulé "L’Europe sans tous ses États : perspectives pour la France", ce colloque s’inscrit dans la continuité de ce que propose l’association Place d’armes : penser la politique moderne. Depuis 2021, l’association ne cesse d’interpeller les dirigeants français pour alerter sur le danger des politiques européennes qui sclérosent les politiques propres à chaque pays membre de l’Union. Philippe Murer propose ainsi de revenir sur l’analyse de la destruction des économies européennes par l’Union.

Place d’armes s’est fait connaître en 2021, avec l’appel des généraux, tribune interpellant les dirigeants politiques français sur le “délitement de la France”. Cet appel avait fait couler beaucoup d'encre. Pour Patrice Magneron, l’organisateur du colloque, contacté par téléphone, cet évènement doit servir à faire émerger des propositions concrètes : “Le constat général est à peu près fait, nous voulons donc proposer des solutions pour la France. Les intervenants ont vraiment pour objectif d’offrir des perspectives au public qui sera présent. En sortant du colloque, nous voulons que les gens retrouvent de l’énergie pour affronter l’adversité." Patrice Magneron insiste sur l’importance du problème européen : “En 2024, il y a des élections européennes et nous voulons convaincre que les politiques européennes actuelles sont délétères pour notre pays.”

A l’heure, où beaucoup n’osent pas remettre profondément en question les politiques européennes, par peur de paraître anti-européens dans les médias mainstream, ce colloque aura donc pour but de montrer, avec critiques et propositions, qu’un autre chemin politique est possible, sans pour autant remettre en cause notre union d’Européens.

Place d’armes Île-de-France organise également tous les mois, des conférences-débats sur des sujets politiques et de société (programme disponible sur le site de l’association).

Espace Charenton, 327, rue de Charenton, 75012 Paris.