La réaction des Gilets jaunes après le discours d'Edouard Philippe

Edouard Philippe a annoncé ce mardi 4 vers midi que plusieurs mesures contestées par les gilets jaunes seraient suspendues pour six mois. Il a reconnu que le gouvernement et la majorité devaient "changer quelque chose".

Le Premier ministre a ainsi annoncé la suspension pendant six mois de la hausse de la taxe carbone, de la convergence diesel-essence, de la hausse de la fiscalité sur le gazole entrepreneur non-routier et à ce qu’il n’y ait pas de hausse du tarif de l’électricité d’ici à mai 2019.

Edouard Philippe n'a cependant pas souhaité revaloriser le Smic, comme de nombreux gilets jaunes le demandent.

Malgré ces annonces, les gilets jaunes n'ont globalement pas été conquis par le Premier ministre et appellent toujours à manifester samedi 8 partout en France.

#giletsjaunes #moratoire #EdouardPhilippe

Si on analyse un peu le discours du PM, on se rend compte que les gels provisoires annoncés n'auraient pas été prononcés si les manifestations étaient restées pacifiques. — Winston Church&Chill (@castorpensant) 4 décembre 2018

"Il faut continuer la lutte et bien évidemment un acte 4 samedi prochain", en a conclu un internaute sur Twitter en accompagnant son message du mot clé #GiletsJaunes.

Globalement, les gilets jaunes étaient très déçus d'avoir "été pris pour des cons". Les plus modérés regrettaient qu'Edouard Philippe ne soit pas allé plus loin dans son geste envers les manifestants: "ce discours vient d'anéantir tous les espoirs d'apaisement des gilets jaunes modérés".

Résumé du discours d'Edouard Philippe : Oui... On vous prend vraiment pour des cons... #Moratoire #GiletsJaunes — BrZ (@MikCarson) 4 décembre 2018

"Si on analyse un peu le discours du Premier ministre, on se rend compte que les gels provisoires annoncés n'auraient pas été prononcés si les manifestations étaient restées pacifiques", a assuré un twittos. Un autre internaute lui a alors répondu: "et quand on voit ces mesurettes après ces brasiers alors il faut faire quoi pour avoir les vraies mesures?".

Résumé du discours du jour : On reporte tout, calmez vous,... et seulement ensuite, on vous mettra la carotte / rien sur le pouvoir d'achat à l'instant T ! c'est aujourd'hui que les gens SURVIVENT, pas demain - pas en 2019 mais AUJOURD'HUI #moratoire #GiletsJaunes — Emzzy (@esumeen) 4 décembre 2018

Des manifestations devraient donc bien avoir lieu à nouveau samedi 8, dans la capitale et partout ailleurs puisque la décision du gouvernement ne semble pas du tout satisfaire les gilets jaunes.