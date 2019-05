Brexit: vers un second référendum? Theresa May entrouvre la porte

Près de trois ans après le référendum qui a lancé le Brexit et des mois de négociations chaotiques, les électeurs britanniques seront-ils appelés une nouvelle fois aux urnes pour confirmer leur volonté de quitter l'Union européenne ou au contraire revenir sur leur choix?

L'hypothèse perçue il n'y a pas si longtemps comme relevant de la politique fiction semble prendre de plus en plus de poids. Elle a en tout cas été fortement renforcée par l'intervention de Theresa May. Mardi, la Première ministre a évoqué cette possibilité qu'elle n'avait jamais considérée, s'y opposant toujours.

Mais elle a soumis cette possibilité au vote de son projet de loi sur l'application du Brexit, pour lequel elle est à la recherche d'une majorité depuis plusieurs mois. "Je constate l’intensité et la sincérité des opinions aux Communes sur cette question importante", a dit Theresa May. "Le gouvernement inclura donc dans le projet de loi d’application de l’accord sur le Brexit un engagement à un vote sur la question de l’organisation ou non d’un second référendum".

L'idée de voter l'accord sur l'application du Brexit pour pouvoir voter contre le Brexit peut paraître paradoxale. Mais pour la Première ministre, "Les députés qui veulent un référendum sur l’accord ont besoin d’un accord, et donc de la loi qui le rend possible". "Votez ma loi, et vous pourrez ensuite l’amender", a-t-elle poursuivi.

L'idée d'un second référendum avait pris une nouvelle importance auprès d'une population britannique lassée de ce débat sans fin avec une pétition adressée au Parlement en mars dernier. Celle-ci demandait l'organisation d'un nouveau vote et avait recueilli plusieurs millions de signatures en quelques jours.