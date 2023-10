Deux bombardiers américains B-1B interceptés en mer Baltique près de la frontière russe par des avions de chasse Sukhoï

MONDE - Moscou a annoncé mardi 24 octobre dernier avoir intercepté deux bombardiers stratégiques américains (B-1B) qui se sont approchés de sa frontière au-dessus de la mer Baltique. La Russie a fait décoller un avion de chasse Su-27, le même qui a été dépêché quatre jours plus tôt pour intercepter “trois cibles aériennes” britanniques s’approchant de la frontière russe, cette fois-ci au-dessus de la mer Noire. Il ne s’agit pas de la première fois que des avions militaires de pays membres de l’OTAN sont interceptés dans ces mers, hautement stratégiques pour la Russie, particulièrement après la guerre en Ukraine.

L’information a été rapportée par l’agence de presse russe RIA, citant le ministère de la Défense. Cette institution a annoncé avoir détecté la présence de deux bombardiers stratégiques B-1B près de sa frontière au-dessus de la mer Baltique. Les deux avions américains ont “fait demi-tour” à l’approche de l’avion de chasse Soukhoï Su-27, affirme la Défense russe.

Aucun détail sur la proximité des avions US n’a été communiquée, mais il s’agit de la deuxième fois en 6 mois que ces bombardiers stratégiques sont interceptés par les forces aériennes russes. En mai, le Pentagone a confirmé la présence de ses bombardiers en mer Baltique, dans le cadre d'une “opération d'entraînement de routine”. “Il s'agit d'un exercice prévu de longue date en Europe et, d'après ce que je comprends, il s'agissait d'une interaction sûre et professionnelle avec des avions russes. Il n’y a donc rien d’important à signaler de ce côté-là", expliquait le général de brigade Pat Ryder.

Quatre jours avant l’interception par le Su-27 des bombardiers US, soit le 19 octobre, “trois cibles aériennes” ont été détectées près de la frontière russe, a annoncé le Kremlin. Cette fois-ci, il s’agissait d’un “avion de reconnaissance”, le RC-135 et de ses escortes, deux chasseurs britanniques Typhoon. "Alors que les combattants russes approchaient, les avions militaires étrangers se sont détournés de la frontière de la Fédération de Russie", explique-t-on.

Les mers Noire et Baltique, territoires stratégiques

Outre les chasseurs britanniques et américains, Moscou a aussi intercepté par le passé des avions norvégiens, français, ou allemands. A chaque fois, le retour ou le contournement par ces avions des frontières russes permet d’éviter une confrontation directe. En mars, Washington avait accusé Moscou d’avoir entrainé la chute de son drone en mer Noire.

Les deux mers Noire et Baltique représentent un enjeu stratégique important pour le Kremlin, puisqu’elles offrent un accès à la Méditerranée puis à l'Océan Atlantique. Pour les pays européens, l’accès à ces mers et à leurs installations revêt aussi un intérêt énergétique, particulièrement dans leur démarche de se soustraire de leur dépendance aux énergies russes. La guerre en Ukraine, soutenus par l’Otan, a élargi les intérêts économiques des deux parties aux enjeux militaires et la mer Noire est le théâtre de nombreuse batailles, navales, terrestres et aériennes.

Pour intensifier sa présence et répliquer au déploiement, par Washington, de deux porte-avions en Méditerranée orientale, Moscou a annoncé la semaine dernière, par la voix de son président Vladimir Poutine le déploiement dans la zone neutre de la mer Noire de MiG-31 équipés de Kinzhal, ces missiles aéro-balistiques air-sol hypersoniques.

Si les incidents sont jusque-là rares, peuvent-ils constituer un casus belli et mener à une confrontation directe entre la Russie et les pays membres de l’Otan, notamment les États-Unis ? Bien que l’alliance transatlantique affirme depuis janvier être “prête” pour une confrontation directe avec Moscou, l’administration Biden appelle à éviter un tel scénario car cela mènerait à une “Troisième Guerre mondiale”.