Poutine ordonne le déploiement de MiG-31 armés de missiles Kinzhal au-dessus de la mer Noire, en réaction à l’usage par Kiev de missiles américains ATACMS

Depuis la capitale chinoise Pékin où il a rencontré son homologue chinois Xi Jinping et participé au sommet sur les “Nouvelles routes de la soie”, Vladimir Poutine a annoncé avoir ordonné aux forces aériennes russes de patrouiller dans la zone neutre de l’espace aérien au-dessus de la mer Noire. Les MiG-31 ont été équipés, “sur ses instructions” de Kinzhal, ces missiles aérobalistiques air-sol hypersoniques. Des armes stratégiques difficiles à intercepter par les systèmes de défense aérienne, déployées en guise de réponse à l’usage, par Kiev, de missiles américains longue portée ATACMS et le déploiement, par Washington, de deux porte-avions en Méditerranée orientale.

Le chef du Kremlin était le principal invité du sommet sur les “Nouvelles routes de la soie”, qui s’est déroulé mardi et mercredi à Pékin en présence des représentants de 130 pays. Vladimir Poutine y a rencontré son “cher ami” Xi Jinping.

Les ATACMS “n’auront aucune influence”

La rencontre entre les deux chefs d’Etat, qui devait porter sur la coopération entre leurs deux pays et les questions urgentes comme la situation en Ukraine et au Moyen-Orient, était également une occasion pour dénoncer “la confrontation des blocs” et "la coercition économique”, exercée par l’Occident. “Nous nous opposons aux sanctions unilatérales, à la coercition économique, au découplage et à la réduction des liens" économiques, a déclaré le président chinois.

Son homologue a salué le “succès” du forum sur les “Nouvelles routes de la soie”, visant à améliorer les liaisons commerciales entre l’Asie, l’Europe et l’Afrique à travers la construction de ports, voies ferrées, aéroports et parcs industriels. “Étant donné les dimensions mondiales de l’initiative que le dirigeant chinois a lancée il y a dix ans, franchement, on n’aurait guère pu s’attendre à ce qu’elle fonctionne. Mais nos amis chinois y parviennent. Nous sommes heureux de voir ce beau succès, car il signifie beaucoup pour beaucoup d’entre nous”, a indiqué Vladimir Poutine.

C’est depuis la capitale chinoise que ce dernier a réagi à la livraison par les États-Unis de missiles à longue portée ATACMS à l’Ukraine. Mardi, le président Volodymyr Zelensky a annoncé “la mise en œuvre” des accords conclus par Kiev avec le président Bide. “Les ATACMS ont fait leur preuve", s’est félicité le président ukrainien.

Pour le président russe, ces missiles n’auront “aucune influence” sur le cours de la guerre, dans laquelle ses troupes “améliorent leur position”. “Ces missiles ne vont pas radicalement changer les choses sur la ligne de contact, c’est impossible”, a-t-il estimé lors d’une conférence de presse animée à l’issue de sa visite en Chine. “Pour l’Ukraine, il n’y aura rien de bon. L’agonie sera prolongée”, a-t-il averti, qualifiant “d’erreur” la décision de Washington de livrer ces armes.

En réaction à l’usage des missiles ATACMS, Vladimir Poutine a annoncé mercredi avoir ordonné à ses forces aériennes de survoler la mer Noire à l’aide d’avions MiG-31 armés de missiles Kinzhal (dague ou poignard en français). “Il ne s’agit pas d’une menace, mais nous exercerons un contrôle visuel, un contrôle avec des armes sur ce qui se passe en mer Méditerranée”, a-t-il expliqué.

Les porte-avions US dans le viseur

Les Kinzhal, rappelle-t-il, “sont connus pour avoir une autonomie de plus de 1 000 km à Mach 9". Selon l’armée russe, ces missiles manœuvrables sont capables de toucher des cibles situées à une distance de plus de 2 000 km, tout en étant “assuré” de vaincre tous les systèmes de défense aérienne et antimissile existants

Le déploiement de MiG-31 pour “exercer un contrôle visuel sur ce qui se passe en mer Méditerranée” est également une réponse au déploiement, par les États-Unis, de deux porte-avions dans la partie orientale dans cette zone, en réaction aux événements survenus au Moyen-Orient entre Israël, le Hamas et le Hezbollah libanais.

Vladimir Poutine n’a pas manqué de souligner, à la fin de son séjour à Pékin, l’importance de la “coordination étroite et efficace” entre les deux pays, notamment en matière de “ politique étrangère” dans “ces conditions difficiles”.

Xi Jinping a de son côté salué la coopération économique, rappelant que “le volume des échanges bilatéraux a atteint un niveau historique et se rapproche de l’objectif de 200 milliards de dollars fixé par les deux parties”. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Chine est devenue un partenaire commercial de plus en plus important pour Moscou, lui permettant d’atténuer l’impact des sanctions économiques occidentales.