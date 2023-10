Le Conseil de sécurité de l’ONU rejette à nouveau deux projets de résolution appelant à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza

MONDE - Le Conseil de sécurité a rejeté mercredi 25 octobre deux propositions de résolution sur Gaza, l'une émanant des États-Unis et l'autre de la Russie. La proposition des USA faisait spécifiquement référence au droit inhérent des États à se défendre. Le texte présenté par la Russie ordonnait l'annulation immédiate par les forces israéliennes de l'ordre d'évacuation des civils palestiniens vers le sud de Gaza.

Lundi 16 octobre, un précédent projet de résolution présenté par la Russie avait été rejeté. Mercredi 18 octobre, les États-Unis avaient mis leur veto à un texte présenté par le Brésil.

Des objectifs différents

Les deux projets de résolution visaient à instaurer un "cessez-le-feu humanitaire" ou des "pauses humanitaires" afin de permettre une distribution sécurisée de l'aide aux civils de Gaza. Ils condamnaient également les attaques terroristes perpétrées par le Hamas contre des civils israéliens le 7 octobre.

Néanmoins, la proposition américaine faisait référence au droit inhérent des États à se défendre. Le texte présenté par la Russie, quant à lui, ordonnait l'annulation immédiate par les forces israéliennes de l'ordre d'évacuation des civils palestiniens vers le sud de Gaza.

La proposition des États-Unis rejetée en raison des vetos de la Russie et de la Chine

Ce texte a recueilli 10 votes favorables (Albanie, Équateur, États-Unis, France, Gabon, Ghana, Japon, Malte, Royaume-Uni et Suisse), trois votes défavorables (Chine, Russie et Émirats arabes unis) et deux abstentions (Brésil, Mozambique). Deux des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine et la Russie, ont mis leur veto sur cette proposition.

L’ambassadeur chinois auprès de l’ONU a précisé lors du vote que “la Chine ne niait en aucun cas les préoccupations d'Israël en matière de sécurité”, mais “que le projet tentait d'établir un nouveau narratif sur la question palestino-israélienne, ignorant le fait que le territoire palestinien était occupé depuis longtemps”.

La proposition russe n’a pas rassemblé suffisamment de votes favorables

Ensuite, le Conseil de sécurité a examiné un autre projet de résolution proposant un cessez-le-feu à Gaza, cette fois-ci présenté par la Russie. Ce texte n'a pas rassemblé suffisamment de votes favorables.

Le projet de résolution a reçu quatre votes favorables (Chine, Gabon, Russie et Émirats arabes unis), deux votes défavorables (États-Unis et Royaume-Uni) et il y a eu neuf abstentions (Albanie, Brésil, Équateur, France, Ghana, Japon, Malte, Mozambique et Suisse).

Lors du vote, le représentant américain auprès de l’ONU a indiqué qu’il était inutile “de perdre plus de temps à discuter de la mauvaise foi de la résolution russe”, alors que “la Russie ne faisait rien pour impliquer les parties concernées ou pour soutenir les efforts diplomatiques (y compris ceux de l’ONU) afin d’obtenir davantage d'aide à Gaza”.