Nouveau procès pour Donald Trump au lendemain de sa victoire écrasante aux primaires de l’Iowa

MONDE - Donald Trump a écrasé, lundi soir, ses rivaux Nikki Haley et Ron DeSantis, en obtenant plus de 50 % des voix dans les caucus (assemblées locales d’électeurs, NDLR) de l’Iowa. L’ancien président des États-Unis fait figure de grand favori des républicains pour la prochaine présidentielle, qui devrait être un remake de celle de 2021 : un face-à-face Trump-Biden. Après cette victoire, Trump a dû affronter un nouveau procès, qui l’oppose à l’écrivain E. Jean Carroll. Cette dernière a accusé l’ancien président américain d’agressions sexuelles et de diffamation dans un premier procès au civil, à l’issue duquel Donald Trump a été condamné, en mai 2023, au civil à lui verser cinq millions de dollars pour agression sexuelle en 1996 et diffamation en 2022.

Lundi soir 15 janvier, Donald Trump, 77 ans, a remporté les assemblées locales d’électeurs, dites caucus, dans l’État de l'Iowa et lancé, de la meilleure des manières, sa campagne des primaires républicaines à l’élection présidentielle. L’ancien président a totalisé plus de 50 % des voix, dépassant ses rivaux, Ron DeSantis, arrivé en deuxième position et Nikki Haley. L’autre candidat à l’investiture, Vivek Ramaswamy a annoncé sa décision de jeter l'éponge après avoir obtenu moins de 10 % des voix.

Grand favori des républicains

A l’issue de sa victoire, Donald Trump a appelé “le pays à se rassembler”, en s’adressant non seulement à l’électorat républicain qui l’a boudé, mais également “aux démocrates, libéraux ou conservateurs”. “Ce serait tellement beau si l'on arrivait à se rassembler, à redresser le monde, résoudre les problèmes et régler la mort et la destruction à laquelle nous assistons”, a-t-il expliqué, félicitant ses rivaux et les remerciant “pour avoir passé un bon moment ensemble”.

Pour son directeur de campagne, Chris LaCivita, “les habitants de l'Iowa ont envoyé ce soir un message clair : Donald Trump sera le prochain candidat républicain à la présidence”, appelant les membres du parti à se réunir derrière lui et se lancer dans la campagne présidentielle proprement dite.

La victoire de l’ancien président a également fait réagir son adversaire de 2020 et probablement pour 2024 : Joe Biden, candidat à sa réélection, estime que Donald Trump est, “à ce stade, le grand favori” des républicains à la présidentielle.

Retour sur le terrain judiciaire

Au lendemain de son succès, Donald Trump était, mardi, au tribunal civil de New York pour un nouveau procès. Celui-ci l’oppose à l’écrivaine et l’ancienne chroniqueuse du magazine Elle, Elizabeth Jean Carroll, 80 ans, et devrait durer plusieurs jours.

Il s’agit du deuxième acte de cette affaire. L’écrivain et chroniqueuse affirme depuis 2019 qu’elle aurait été victime d’un viol commis par Trump “au printemps 1996”. Elle a déposé plainte en diffamation quand Trump a qualifié ses déclarations de “mensonge complet”. Le fait que celui-ci se trouvait à la Maison-Blanche en 2019, lui confère l'immunité. Mais E. Jean Carrol profite d’une loi entrée en vigueur en 2022, permettant aux victimes d’agressions sexuelles de relancer leur action au civil pour des faits prescrits au pénal. Elle a donc une nouvelle fois déposé plainte, cette fois-ci pour “diffamation” mais également voie de fait et agression sexuelle. L’acte premier du procès s’est ouvert en avril 2023 et le 9 mai, un jury a jugé Trump responsable de “diffamation” et de “coups et blessures”.

Il a été condamné à verser cinq millions de dollars en dommages et intérêts, mais a fait appel de la décision.

“Menteuse et tarée”

"Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Je n'ai aucune idée de qui elle est", a réaffirmé jeudi 11 janvier Donald Trump, qualifiant l’écrivain de “menteuse” et de "tarée". Ce second procès en diffamation fait suite à des déclarations antérieures de Donald Trump. En juin 2019, il a rejeté les accusations contenues dans le livre d’Elizabeth Jean Carroll en déclarant que cette femme n'était "pas son genre" et qu’elle avait tout inventé pour "vendre un livre ". Elle lui réclame au moins 10 millions de dollars de dommages et intérêts pour “préjudice moral et professionnel”. Donald Trump avait fait part de son intention, la semaine dernière, de venir en personne se défendre à New York. L’avocat de la plaignante, Roberta Kaplan, a alors écrit au juge pour exprimer ses inquiétudes quant au fait que le candidat républicain transforme l’audience en “cirque”, en “cherchant à semer le chaos”.

Elle fait sans doute référence à de précédents procès durant lesquels l’ancien président a multiplié les critiques contre les juges, les procureurs et le Parti démocrate, affirmant être victime d’une “chasse aux sorcières”. La semaine dernière, lors d’un procès pour fraude civile à New York, Donald Trump, bien qu’interdit de plaidoirie formelle, a saisi l’occasion de s’exprimer pour affirmer être “innocent”. “Nous sommes dans une situation où je suis un homme innocent. Je suis persécuté par quelqu'un qui se présente aux élections”. Prochaine étape pour Trump : l'Etat du New Hampshire, où se jouera deuxième acte des primaires républicaines, un scrutin considéré comme clé.