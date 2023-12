Pfizer poursuivi par le procureur général du Texas pour tromperie sur l'efficacité de son vaccin Covid et censure présumée du discours public

MONDE - Le procureur général du Texas, Ken Paxton, intente un procès contre Pfizer, accusant le laboratoire de fausse déclaration sur l'efficacité véritable de son vaccin contre le Covid-19 tout en tentant de censurer le débat public sur ce produit. Selon Paxton, Pfizer a utilisé des affirmations non étayées sur l'efficacité de son vaccin, en violation de la loi sur les pratiques commerciales du Texas.

L'élément central de cette accusation se fonde sur la représentation trompeuse par Pfizer de son vaccin, qui a annoncé une efficacité dans 95 % des cas. Paxton affirme que ce chiffre était basé sur une "réduction relative du risque" calculée à partir des résultats initiaux d'un essai clinique de deux mois. Cependant, la plainte soutient que ce pourcentage est trompeur et que Pfizer avait été informé que la protection du vaccin ne pouvait pas être précisément prédite au-delà de deux mois. De plus, Pfizer aurait induit en erreur le public en laissant entendre que la protection du vaccin était durable, tout en cachant les informations contredisant ces allégations.

L'accusation met aussi en avant l'échec criant du vaccin Pfizer à atteindre les attentes, avec une augmentation des cas de Covid-19 suite à une administration généralisée, certaines régions enregistrant un pourcentage plus élevé de décès parmi la population vaccinée que parmi les non vaccinés.

Le procureur affirme que lorsque l'échec du vaccin est devenu évident, Pfizer a cherché à faire taire les critiques avec des tentatives d’intimidation, de décrédibilisation. L’entreprise est même allée jusqu’à censurer ceux qui osaient divulguer la vérité. Pfizer aurait qualifié de "criminels" ceux qui diffusaient ces faits et de propager de la "désinformation". La plainte soutient encore que Pfizer a exercé une pression importante sur les plateformes de médias sociaux pour faire taire ses contradicteurs.

Ken Paxton affirme que cette poursuite vise à obtenir justice pour les citoyens du Texas qui ont été induits en erreur et lésés par les agissements de Pfizer. Cette action légale fait suite à une enquête plus large du procureur général sur Pfizer ainsi que d'autres fabricants de vaccins, et souligne les préoccupations croissantes concernant l'efficacité et la communication de l'information sur les vaccins Covid.

L’intégralité de la plainte du Texas attorney est consultable en ligne.