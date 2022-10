Sobriété énergétique: en Allemagne, pas question de renoncer à l'esprit de Noël

Alors que les administrations des différentes régions allemandes sont contraintes d'économiser l'énergie, dans certains endroits, cela signifie que la période précédant Noël sera probablement un peu différente cette année. Mais les maires allemands se plaignent, et ne sont pas disposés à sacrifier l’esprit de Noël en raison de la sobriété énergétique.

Deux ans sans marchés de Noël à cause du Covid

L'éclairage public pendant les fêtes de Noël est un sujet qui préoccupe fortement l’administration publique par anticipation de possibles coupures liées à la pénurie énergétique. L’Allemagne est un pays dans lequel la tradition des marchés de Noël éclairés et très festifs, est très importante, et ce souvent dès la fin du mois d’octobre. À l’approche du mois de novembre, la question d’imposer la sobriété énergétique aux marchés de Noël est donc très sensible.

Selon le quotidien allemand SZ, dans certaines grandes villes comme Berlin ou Brême, des efforts sont donc déjà faits pour réduire quelque peu la magie des lumières cette année, mais sans annulation des marchés. "Je pense que c'est socialement important", déclare le maire de Poing, commune de Bavière, Thomas Stark à propos du marché de Noël local. Après deux ans sans ce rassemblement mythique, à cause du Covid, il serait, selon le maire, erroné d'annuler les marchés, sources importantes de revenus pour de nombreux commerçants.

Les administrations locales attendent du gouvernement une prise en charge à long terme

Bien que les villes soient prêtes à se passer de certaines décorations superflues, certains sont d'avis que pour que les choses changent à long terme, c’est au gouvernement de mettre en place une source d'énergie moins chère en général. Pour le maire de la commune de Vaterstetten, Leonhard Spitzauer, outre le passage aux Led déjà implémenté, plusieurs choses pourraient être optimisées en vue de la consommation d'énergie.