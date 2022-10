Abus d'écran : les enfants développent une maladie oculaire de seniors

L'utilisation abusive d'écran a des conséquences directes sur la santé des enfants, y compris sur leurs yeux : une spécialiste britannique rapporte recevoir des enfants qui développent une maladie oculaire habituellement réservée aux adultes de plus de 50 ans.

On le sait, l’utilisation excessive d’écran est nocive pour la santé de nos enfants. Obésité et surpoids, trouble de l’attention, de la concentration et de la mémoire, anxiété et déprime, mauvaise estime de soi... sont quelques-uns des troubles que l'on peut directement relier à un abus des écrans. Parmi les conséquences récemment identifiées : le développement d’une sécheresse oculaire très précoce. Puisque ce trouble ne survient en principe qu’à partir de l’âge de 50 ou 60 ans.

Des symptômes repérés chez des enfants de 6 ans



La sécheresse oculaire est la conséquence de la raréfaction du liquide lacrymal, qui vient humidifier la surface de notre globe oculaire à chaque clignement d’œil. Lorsque l’œil est sec, les conséquences ne sont pas négligeables : sensation de brûlure, picotements, œil rouge, mais aussi irritation de la cornée et absence de larmes.



Ces symptômes ont été relevés chez des patients très jeunes, parfois âgés de 6 ans, rapporte une optométriste britannique, Sarah Farrand, citée par le Daily Mail.



Cette alerte avait déjà été formulée à destination des professionnels par le Pediatric Ophtalmologic Education Center, en 2020. « L’utilisation quotidienne prolongée de ces appareils, en particulier des smartphones, réduit le taux de clignement et induit une hyper évaporation du liquide lacrymal », expliquaient alors les médecins.

Limiter l'exposition et faire des pauses régulières



Pour limiter l’impact des écrans sur la santé globale, on peut se référer aux recommandations de l'Arcom, qui peuvent être complétées par celles du docteur canadien spécialiste de la santé visuelle Langis Michaud : faire des pauses d’une à deux minutes toutes les demi-heures d’utilisation et éteindre les écrans 30 minutes à 1 heure avant le coucher.

Passer du temps dehors pour limiter les risques de myopie



Enfin, passer un maximum de temps à l’extérieur est également fondamental pour une bonne santé visuelle : d’autres études montrent que les enfants qui restent trop souvent confinés à l’intérieur, sous des lumières artificielles, sont plus enclins que les autres à développer la myopie.