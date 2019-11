Calendrier de la réforme des retraites : le gouvernement fait comme si....

Discutée et contestée, la réforme des retraites va connaître une nouvelle étape dans quelques jours avec la fin de la consultation nationale. La journée du 05 décembre qui s'annonce très dure pourrait bien influer sur un calendrier pourtant élaboré il y a plusieurs mois.

Imposer un système universel pour la retraite de toutes les Françaises et de tous les Français, le projet, porté par le gouvernement d’Edouard Philippe et traduisant la promesse du président de la République, concentre toutes les attentions. Remis au gouvernement au début de l’été, le rapport rédigé sous la responsabilité de Jean-Paul Delevoye, décrit les étapes successives pour atteindre cette retraite par points, qui devrait mettre fin aux régimes spéciaux tant décriés par les dirigeants publics.

Un calendrier connu jusqu’au ….05 décembre

Une vaste consultation citoyenne a été lancée par le gouvernement, et cette dernière devrait prendre fin en décembre. Mais, bien des catégories professionnelles ont décidé de se dispenser de cette plateforme de consultation pour faire entendre leur voix. C’est dans la rue, qu’ils entendent exprimer leur opposition à ce projet. La quasi-totalité des syndicats se sont unis à cette volonté, et la journée du 05 décembre prochain sera un véritable test tant pour les acteurs sociaux que pour le gouvernement.

Bien que ce dernier affiche une volonté inébranlable, la poursuite du calendrier originel imaginé pour cette réforme des retraites reste à ce jour conditionné à l’importance de la mobilisation populaire. Mr Gérald Darmanin, Ministre des comptes publics, avait pourtant insisté sur le respect d’un calendrier bien précis. Le projet de loi doit être déposé au printemps 2020, mais après les élections municipales. A en croire les pouvoirs publics, cet agenda, présenté par le Ministre à la rentrée de septembre, serait toujours d’actualité.

Prévue avant la fin de l’année 2020, l’adoption de cette réforme devrait alors impliquer une application progressive pour ne pas pénaliser celles et ceux, qui sont proches de la date de départ en retraite. Et il est prévu, à cette heure, que le nouveau régime des retraites ne serait effectif qu’à partir de 2025. La date sera-t-elle toujours la même dans quelques jours ? Les modalités d’application seront-elles profondément revues ? Réponse avec la journée d’action nationale du 05 décembre qui s'annonce plus que jamais cruciale.

Le calendrier de la réforme des Retraites