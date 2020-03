Couvre-feu à Paris? Ce dispositif exceptionnel fait débat

La ville de Nice sera la première commune de France à franchir le pas. C'est le couvre-feu. Il sera désormais strictement interdit de sortir entre 23h00 et 04h00 du matin, et cela, dès ce samedi 21 mars. Certains spécialistes appellent autorités publiques à décréter un couvre-feu à l’échelle nationale et en particulier à Paris et en région parisienne.

D’une manière pratique, le couvre-feu peut s’apparenter au confinement, que nous vivons depuis le 17 mars dernier, mais qui s’applique d’une manière bien plus autoritaire. Il n’existera plus, sous ce régime exceptionnel, de dérogations pour se déplacer. En outre, le couvre-feu permet d’accroitre la capacité de sanction pour les forces de l’ordre, les polices municipalise mais aussi pour l’armée.

Moins d'exceptions

A Nice comme au niveau national, le couvre-feu définit dès le départ les déplacements autorisés. Ainsi, cette restriction de la liberté de se déplacer s’appliquerait à tous à l’exception des soignants.

Un appel lancé pour généraliser le couvre-feu en France

De nombreux responsables politiques ont appelé le gouvernement à décider l’instauration de ce couvre-feu sur l’ensemble du territoire. Dénonçant «l’absence de discours clairs de la part du gouvernement», l'Intersyndicale nationale des internes (ISNI) a elle-aussi lancé un appel à un confinement total avec couvre-feu.

Une interdiction totale de se déplacer serait, selon ses médecins et ses internes, la seule et unique façon de ralentir efficacement et surement la propagation du coronavirus. A contrario, cela crérait des contraintes logistiques sur le fonctionnement de la ville comme à Paris, qui semblent à certains insoutenables.