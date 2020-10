Des déguisements d’enfants « évacués » vendus sur Rue du Commerce

Le site de vente en ligne récidive en affichant parmi les déguisements d’enfants des tenues de fillettes et de garçons « évacués » (disons déportés) pendant la seconde guerre mondiale.

Pour 23€, il est donc possible aux parents de gater leur enfant en lui achetant une tenue de « fillette évacuée » en 4, 5 ou 6 ans. Le produit est proposé par un vendeur français, AS Discount PEM. Deux autres « déguisements », un garçon et une fillette plus âgée, apparaissent comme « article épuisé ».

Or cette vente du plus mauvais goût n’est pas une première pour le site Rueducommerce.

En 2017 en effet, ces mêmes produits de la rubrique « Jeux et jouets » avait provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Le site marchand avait alors présenté ses excuses, annoncé le retrait de la vente et un audit interne des procédures de mise en ligne des produits via la marketplace.

Hier déporté, aujourd’hui évacué

Trois ans plus tard, les mêmes déguisements sont donc de retour. A un détail près, le nom a été modifié : « Tenue d’enfant déporté » est devenu « Tenue d’enfant évacué ».

Mais la description est bien là : tenue deuxième guerre mondiale avec veste, pantalon, fausse chemise, sac, chapeau et… badge d’identification.

Rue du Commerce, qui appartient depuis avril 2020 au groupe Shopinvest, le propriétaire des 3 Suisses, aura-t-il une explication ?