La page Wikipédia d’une ville peut lui faire gagner le jackpot touristique

La période actuelle est désastreuse pour le secteur du tourisme: les conférences et congrès sont annulés, tout comme les manifestations culturelles. Malgré ce contexte difficile, il est important pour les destinations de ne pas perdre espoir, et d'essayer de trouver les moyens de relancer le tourisme. Pourquoi pas en utilisant Wikipédia par exemple? Une étude indique que les contributions Wikipédia ont un impact très concret sur la fréquentation touristique des villes. Selon les économistes responsables de l'enquête, de petites villes pourraient gagner jusqu'à 110 000 euros de revenus touristiques supplémentaires en optimisant leur page Wikipédia avec des photos et informations plus attractives.



Le pouvoir de Wikipedia est sous-estimé



Alors que les guides touristiques, applications de voyage, et influenceurs sur les réseaux sociaux redoublent d'efforts et de campagnes en ligne pour promouvoir telle ou telle destination de vacances, des chercheurs du Collegio Carlo Alberto de Turin et du ZEW de Mannheim se sont intéressés à Wikipédia, l’encyclopédie collaborative très utile, mais pas très tendance. Dans une étude publiée en 2017, ils ont démontré l'impact impressionnant d’une simple mise à jour de la page Wikipedia d’une ville, qui peut potentiellement générer des revenus non négligeables. Concrètement, ce sont les nuitées passées dans une ville qui sont directement impactées par les modifications d'une page Wikipédia: le nombre de nuitées a augmenté dans les villes dont la page a été optimisée, et n'a pas évolué dans les villes qui n'ont pas touché à leur page.



Une expérience révélatrice



Pour prouver leur hypothèse, les chercheurs ont sélectionné au hasard des pages de différentes villes en Espagne, et les ont modifié, avec du contenu plus attractif. Les résultats de l'étude ont montré que l'ajout d'environ 2000 caractères (environ deux paragraphes) de texte et d'une photo à la page Wikipédia d'une ville a augmenté le nombre de nuits passées dans cette ville d'environ 9% pendant la saison touristique par rapport aux villes du groupe témoin.

Certaines des pages optimisées étaient incomplètes avant l'intervention des chercheurs, avec peu d'informations, et non traduites dans d'autres langues . Les chercheurs se sont aussi servis des données Google Trends pour analyser ce que les internautes ont recherché en lien avec une ville, pour comprendre ce qui motive les touristes à choisir visiter une ville au lieu d'une autre.



L'étude montre un lien entre fracture numérique et impact économique



Selon les auteurs de l'étude, les résultats montrent un lien entre accès numérique et développement économique, car plus la ville est familiarisée avec les outils numériques, plus elle sera repérable comme cible touristique.

La langue peut aussi constituer une barrière qui entrave une activité économique efficace. Les résultats suggèrent qu'il est avantageux de s'assurer qu'une ville, une entreprise ou un produit soit correctement représenté en ligne dans toutes les langues pertinentes.

Ouvrir l'information à tout le monde est d'autant plus important en temps de pandémie



Contactée par France Soir pour cet article, Marit Hinnosaar, une des autrices de l'étude, souligne que l'enseignement fondamental de l'étude est l'importance de la diffusion et de la disponibilité de l'information, qui est cruciale aujourd'hui, et va devenir encore plus importante à l'avenir, au vu du contexte actuel de la pandémie par exemple. “Je crois qu'il est probable qu'en raison de la pandémie, la disponibilité de l'information devienne encore plus importante. Les gens choisissent désormais encore plus soigneusement leurs destinations de voyage et sont encore plus susceptibles de rechercher en profondeur leurs destinations de voyage à l'avance”. Il est donc vital de fournir une information de qualité en ligne, pour que les consommateurs et touristes puissent faire leur choix.



Wikipédia, un système de vérification de contenu qui le différencie des GAFA



Aujourd’hui, Wikipédia est l'un des sites les plus consultés au monde (régulièrement dans le top 10 en terme de fréquentation) . Le contenu de Wikipédia est considéré comme beaucoup plus fiable que celui que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux et sur Internet en général, grâce au système de modération et contribution par la communauté des utilisateurs. Cela n'empêche pas quelques erreurs et quelques failles, qui restent cependant marginales. Par exemple, la version de Wikipédia écrite en langue scots, une langue germanique parlée en Écosse et en Irlande du Nord, s'est retrouvée au coeur d'une polémique de vandalisme culturel. Un adolescent américain a écrit 27 000 articles et réalisé 200 000 modifications s'étalant sur plusieurs années, devenant le principal contributeur, alors qu'il ne connaît pas du tout cette langue, causant d'importants dégâts à la langue écossaise. Mais cela reste l'exception.

Chez Wikipédia, tout lecteur, à condition de s'inscrire, peut se transformer en modérateur et peut signaler s’il voit un contenu dérangeant, diffamatoire ou une “fake news”. “Vous cliquez sur modifier et vous pouvez le retirer”, explique Willie Robert, contributeur régulier sur Wikipédia depuis 2006 et ancien membre du conseil d'administration de Wikimédia France. Les modérateurs peuvent débattre de la validité d'une information et le contenu reste bloqué jusqu'à ce que les modérateurs aient résolu le debat.

Wikipedia est pour cela une plateforme non négligeable en matière de crédibilité. Facebook, par exemple, a récemment intégré de Wikipedia à certains résultats de recherche, car cette plateforme se distingue des réseaux sociaux par sa qualité.

La création de contenus fiables sur Wikipedia a un impact réel, comme le montre l'étude, sur l'industrie du tourisme et les collectivités locales. L'industrie du tourisme est en grande difficulté à cause du coronavirus, il est donc encore plus important aujourd'hui de rendre l'information fiable et modérée disponible, non seulement dans la langue locale et en anglais, mais aussi dans de nombreuses autres langues.