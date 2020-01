L’acompte sur les crédits d’impôts sera versé en janvier

Les particuliers ayant droit à certains crédits ou réductions d’impôts se voient verser un acompte de 60 % par l’administration fiscale.

Le prélèvement à la source a changé la donne pour les crédits d’impôts. Ces derniers font l’objet d’une déclaration spéciale, via le formulaire « 2042-RICI » (pour Réductions d’impôts et crédits d’impôts), et les sommes payées par l'administration fiscale sont versées avec une année de décalage. En 2020, les particuliers perçoivent donc leur dû de l’année 2019.

Un versement automatique

D’ici quelques jours, à la mi-janvier, un acompte de 60 % sera versé automatiquement sur notre compte bancaire si on peut prétendre à un crédit ou à une réduction d’impôts. Le montant est établi par rapport aux informations sur notre situation fiscale de 2019.

Cela signifie que l'on ne percevra rien si on est éligible pour la première fois. L’intégralité des sommes correspond aux crédits et réductions sera versée cet été.

Quels avantages fiscaux concernés

Attention, cet acompte ne concerne pas tous les avantages fiscaux des particuliers. L’acompte porte sur:

le crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile

le crédit d’impôt lié à la garde d’un enfant de moins de 6 ans

la réduction d’impôts pour dépenses de dépendance

les réductions d’impôts relatives aux investissements locatifs

la réduction d’impôt en faveur des dons aux œuvres

le crédit d’impôt pour cotisation syndicale

D’autres avantages, à l’image de l’ancien CITE - Crédit d’impôt transition énergétique ou du dispositif Madelin (la souscription au capital d’une PME), n’ouvrent pas droit à cet acompte : il faudra patienter jusqu’à l’été.

A l’été on fait les comptes

C’est en effet en juillet, et donc sur la foi des déclarations établies au printemps, que le solde de l’ensemble des crédits et réductions d’impôts sera versé. Il faut prendre garde dans le cas où les dépenses liées à l’un des dispositifs en vigueur ont diminué ou carrément cessé en 2019 et que l'on a pas modulé l' avance sur son espace particuliers du site impots.gouv.fr : on reçoit l’acompte, mais on doit rembourser tout ou partie de la somme d’ici l’été.