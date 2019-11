L’arrondi solidaire sur salaire , comment ça marche ?

L'arrondi solidaire est un don participatif pris sur les salaires et basé bien évidemment sur le volontariat. 400 entreprises françaises le proposent déjà à leurs employés. La RATP vient d'y souscrire.

Toute entreprise peut adhérer à l’arrondi sur salaire, proposé par différentes plateformes, dont la principale, MicroDON. Le salaire net des employés est alors « amputé » de quelques centimes, qui sont reversés à une association. Sur une fiche de paie affichant, par exemple, 1563,47€, le salarié conserve 1563€ et 47 cts vont dans les caisses d’une organisation préalablement choisie. En ce mois de novembre, la RATP a décidé de le proposer à ses 63 000 salariés.

Les agents volontaires peuvent choisir l’organisation à laquelle ils souhaitent contribuer parmi les quatre sélectionnées par la Fondation groupe RATP : Noc ! (Nous on crée), Pass’Sport pour l’emploi, AFEV (Association de la Fondation étudiante pour la ville) et 13 Avenir. Les salariés de la RATP ont de plus la possibilité d’effectuer un micro-don de 1 à 10€ par mois, également prélevé sur leur salaire.

Un geste solidaire simple à mettre en oeuvre

La Régie autonome des transports partisiens entre ainsi dans le cercle des quelque 400 sociétés françaises qui ont souscrit à l’initiative lancée en 2013 par MicroDON, une entreprise agréée ESUS (Entreprise solidaire d’utilité sociale). L’ARRONDI concerne aujourd’hui plus de 350 000 salariés et fonctionne de manière très simple.

Pour les salariés, la pratique est donc basée sur le volontariat.

Mais, outre le choix de l’association, ils ont à tout moment la possibilité d’interrompre les prélèvements. Pour les employeurs, qui décident d’ailleurs souvent de doubler les sommes versées par leurs employés, l’arrondi solidaire sur salaire permet de véhiculer une image d’entreprise responsable. Cet engagement participe pleinement à leur politique RSE (Responsabilité sociale et environnementale).

Magasins partenaires

Les entreprises désirant adopter cette forme de solidarité participative doivent tout simplement s’inscrire sur une plateforme dédiée, choisir les associations bénéficiaires et proposer l’arrondi à leurs salariés. Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, ce type de micro-don devient une source de financement conséquente pour les associations, sachant qu’aucune commission n’est prélevée.

Depuis sa création, MicroDon a ainsi versé plus de 12 millions d’euros, un chiffre qui englobe les arrondis sur salaire, mais également les arrondis solidaires offerts par les consommateurs dans les magasins partenaires. Le don des particuliers en France s'élevait en 2018 à 4,5 milliards d'Euros, en forte baisse.