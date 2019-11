Amazon : grand vainqueur du e-commerce en France en 2019

Ce n’est une surprise pour personne d’apprendre qu’Amazon est le leader du e-commerce en France en 2019. Mais avec une part de marché de 20.3 %, le géant américain surclasse outrageusement ses concurrents, et la tendance n’est pas prête de s’inverser.

Alors que certains analystes prévoyaient une année 2019 difficile pour le commerce en ligne, les résultats dévoilés par la Fevad font mentir ces prévisionnistes. Après un premier trimestre affichant une croissance de 11.9 %, le second trimestre continue sur sa lancée en affichant des ventes en hausse de 12.6 %. Ce sont ainsi près de 50 milliards d’euros, qui ont été dépensés sur Internet sur le premier semestre (contre 44 milliards en 2018).

L’e-commerce est donc entré dans les habitudes, puisqu’il représente aujourd’hui environ 50 achats par seconde. On peut expliquer cette croissance continue du e-commerce par l’arrivée de nouveaux e-consommateurs. On comptabilise ainsi 1.358.000 cyberacheteurs supplémentaires sur ce premier semestre 2019 par rapport à l’année dernière. Des internautes qui sont attirés par la création permanente de nouveaux sites et de nouvelles offres.

Des sites e-commerce de plus en plus nombreux, et des géants du Web de plus en plus importants

Sur un an, le nombre de sites marchands a bondi de 15.6 % souligne la Fevad et cet élargissement de l’offre peut expliquer en partie la croissance du secteur. Pourtant, ce sont bien les acteurs majeurs du e-commerce qui continuent de profiter le plus de ce dynamisme. L’Institut Kantar l’a démontré avec la dernière publication de son baromètre eKommerce. Il ressort de cette étude qu’un euro sur 5 dépensés en ligne l’est sur Amazon. Le géant américain s’impose donc sur le marché français avec 20.3 % de parts de marché, loin devant son concurrent direct : Cdiscount (8.3 %). La troisième marche du podium est occupée par Vente privée (3.4 %) et atteste qu’il sera difficile de concurrencer l’e-commerçant de Seattle.

Non seulement, Amazon a réussi à distancer ses concurrents en multipliant les Marketplaces et en s’alliant ainsi à d’innombrables e-commerçants venus profiter des atouts du leader du marché. Mais Amazon a également réussi à fidéliser une grande partie de sa clientèle avec un programme original et ambitieux. Et avec 21 commandes par foyer et par an (+1.6 commandes en moyenne), la fidélité sur la Toile reste un des défis majeurs pour les acteurs du commerce en ligne.