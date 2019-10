E-commerce : Amazon privilégie-t-il ses produits dans ses résultats de recherche ?

Utilisez Amazon pour faire ses achats est simple. Nul besoin de comparer des produits ou des marques sur plusieurs sites Internet. Une recherche en quelques mots clés, la vérification des notes et commentaires des premiers résultats, et en un clic, tout est payé, commandé et livré en 24h!

Le succès du géant du e-commerce est en grande partie dû à son moteur de recherche, capable d’identifier toute sorte de produits pertinents en fonction des critères de votre recherche, et à son système de recommandation et de notation des produits. Ce système garantit la confiances des clients dans la plateforme. Mais une enquête récente du Wall Street Journal alerte sur de possibles biais dans les résultats de recherche. Amazon favoriserait ses propres produits, en les affichant en priorité.

La plateforme est-elle en infraction avec son algorithme secret?

Le géant de l’e-commerce commercialise les produits d'entreprises extérieures, mais aussi ses propres produits, qui sont donc en concurrence avec ceux des entreprises partenaires d’Amazon. Quel impact pour le consommateur ? Cette concurrence pousse-t-elle Amazon à ne pas gérer ses critères de recommandation et ses résultats de recherche de manière transparente ?

La loi pour une République numérique prévoit en France une obligation, pour les opérateurs de plateformes en ligne, de fournir une information « loyale, claire et transparente », ce qui oblige à publier les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services.

Si Amazon a adapté son algorithme pour favoriser ses propres produits, comme l’affirme le Wall Street Journal, et que les utilisateurs n’en sont pas informés, l’entreprise est en infraction.

Amazon met en avant les articles les plus rentables

Amazon a répondu au Wall Street Journal, que son algorithme ne privilégie pas ses propres produits, mais les produits les plus rentables.

Selon le WSJ, le changement dans l'algorithme est indirect. Les produits les plus pertinents vendus par des vendeurs tiers ont glissé plus bas dans les résultats de recherche, suite à des tests réalisés par Amazon pour que les ventes reviennent plus souvent à ses produits, au détriment de ses partenaires.

Faut-il se méfier des résultats de recherche sur Amazon ?

L’UE a ouvert cet été une enquête approfondie sur les pratiques commerciales du géant, et va lui soumettre un grand nombre de requêtes pour tenter d’établir, à partir des classements proposés, si la caractéristique « marque Amazon » est déterminante.

Pas de conclusion claire pour l’utilisateur pour l’instant, mais le doute est bien présent. Le conseil le plus utile, pour ne pas se sentir floué après une commande, est donc de ne pas s’arrêter au classement des produits dans les résultats de recherche. Ils sont difficiles à déchiffrer, et mélangent produits sponsorisés, meilleures ventes, “le choix d’Amazon”, etc. Il est donc toujours préférable de cliquer sur différents produits, pour comparer les caractéristiques, les notes et les commentaires en détail avant d’acheter!