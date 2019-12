A Noël offrez-vous 160 € en luttant contre le gaspillage !

Un tiers des aliments destinés à la consommation humaine est jeté avant même d’avoir été consommé. En France, cela représente le gaspillage de 30 kilos de produits par personne et par an. C’est ainsi 160 euros que chaque citoyen jette chaque année directement à la poubelle. Alors la lutte contre le gaspillage est devenue un leitmotiv pour faire face à un triple enjeu : environnemental, économique, et éthique.

Depuis 2013, la lutte contre le gaspillage est devenu une priorité pour le gouvernement. La France s’est ainsi engagée à réduire ce dernier de 50 % d’ici 2025, et la sensibilisation des citoyens fait partie des actions essentielles. Un site Internet regroupe toutes les informations nécessaires et les campagnes de communication à destination de tous les acteurs concernés.

10 millions de tonnes de produits

La période des fêtes de fin d’année représente un moment, où la surconsommation et la douce folie d’achat deviennent des habitudes du quotidien. Et pourtant, une partie de ces achats sera jeté avant même d’avoir été déballé. Il est encore temps à quelques jours des fêtes de changer ses habitudes.

De la production à la consommation à domicile, le gaspillage alimentaire concerne toutes les étapes de nos denrées alimentaires, même si les Français et les Françaises sont responsables de 20 % du gaspillage total. Et ce dernier représente 10 millions de tonnes de produits, qui finissent donc dans nos poubelles avant même d’être consommées.

Un triple enjeu pour motiver la lutte contre le gaspillage alimentaire

Un enjeu environnemental avec une préservation des ressources naturelles et la volonté de réduire les gaz à effets de serre, générés par la production des aliments que nous consommons au quotidien.

Un objectif économique bien évidemment, car pour une famille de 4 personnes, les économies possibles s'élèvent à 640 € par an tout de même, ce qui est loin d'être anecdotique

Un enjeu moral et éthique, puisque ce gaspillage alimentaire doit être mis en rapport avec les crises alimentaires (malnutrition, famine, …) qui se multiplient au niveau mondial.

En cette période de Noël, ceest le bon moment de se faire un cadeau: faire tout ce que l'on peut pour notre planète, pourt nos enfants dont c'est parait-i il la fête.