Taxe d’habitation 2019 : mauvaise surprise pour 800 000 foyers

La réforme de la taxe d’habitation se poursuit. Mais pour 800 000 foyers qui en avaient bénéficié l’année dernière, la facture s’annonce plus salée que prévu.

Les taxes d’habitation 2019 ont commencé à être distribuées mardi 1er octobre aux contribuables qui ne sont pas mensualisés. Ceux-ci peuvent d’ores et déjà la consulter sur leur espace personnel du site Impots.gouv. Comme l’année dernière, 80% des foyers fiscaux bénéficient d’un dégrèvement de 65% de leur impôt par rapport à celui de 2017, soit 390€ de gagnés en moyenne.

Mais le ministère des Finances l’a annoncé : 800 000 foyers sortent cette année du champ de la réforme dont ils ont pu profiter l’année dernière. La raison est toute simple : leur revenu fiscal de référence a augmenté et dépasse désormais le seuil qui s’élève à 27 432€ pour une personne seule et 43 688€ pour un couple, par exemple. Les personnes dont les revenus dépassent très légèrement ce seuil (28 448€ pour un célibataire et 45 720€ pour un couple) pourront cependant bénéficier d’un dégrèvement dégressif.

En revanche, 800 000 autres foyers qui n’avaient pas profité, en 2018, de l’une des mesures phares de la campagne d’Emmanuel Macron, en bénéficieront cette année.

Pour 80% des ménages français, la suppression totale de la taxe d’habitation interviendra en 2020. Pour les 20% de foyers aux revenus les plus élevés, cette suppression interviendra progressivement à compter de l’année prochaine, pour être totale en 2023. Cette taxe contribue aujourd’hui à financer les dépenses sociales, scolaires, sportives et culturelles des communes.

Qu’ils soient ou non bénéficiaires de la réforme de la taxe d’habitation, la plupart des foyers devront s’acquitter de la redevance sur l’audiovisuel public d’ici au 15 novembre ou au 20 novembre s’ils paient en ligne. Sauf exception, son montant s’élève à 139€. L’année prochaine, celle-ci baissera d’un euro symbolique.