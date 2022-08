Fête de la mer: la réalité virtuelle au secours de la biodiversité marine

Le samedi 6 août de 9 h à 13 h, et le dimanche 7 août de 14 h à 18 h, les villes de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure accueillent une animation en réalité virtuelle pour sensibiliser le grand public à la préservation des écosystèmes marins. Rendez-vous sur la place Louis XIV pour partir à la rencontre des cétacés, et découvrir comment agir au quotidien pour préserver la faune marine.

Les animations produites avec de vrais animaux, captifs ou en liberté, sont de moins en moins populaires, essentiellement parce que le bien-être animal devient sujet sensible. C'est d'ailleurs dans cet esprit, qu'en janvier 2021, l'Assemblée nationale a voté la fermeture des delphinariums en France ; dès 2022, les parcs ne pourront plus détenir d'orques, et à partir de 2027, idem pour les dauphins.

À l'occasion des fêtes de la mer de Saint-Jean-de-Luz, l’association Itsas Arima, qui étudie les cétacés du Sud-Ouest de la France et sensibilise à leur protection, a développé une expérience qui vise à "rencontrer" dauphins et baleines, sans les perturber dans leur milieu naturel. La solution est d'équiper le spectateur avec un casque 3D pour leur permettre de rentrer en contact avec les mammifères marins, souvent présents sur les côtes basques.

