Somme: les 2 frères téléchargeaient de la pédopornographie, ils sont condamnés ensemble

L'arrestation et le passage en justice de personnes ayant téléchargé et stocké des photos pédopornographiques n'est pas rare, mais l'affaire jugée devant un tribunal correctionnel d'Amiens (Somme) présente un caractère particulier: ce sont en effet deux frères qui sont sur le banc e l'accusation, soupçonné d'avoir tous les deux téléchargés des images perverses.

Comme le rapporte Le Courrier picard mercredi 21, les deux frères âgés de 48 et 45 ans ont été arrêtés après la saisie de sept ordinateurs chez l'aîné qui hébergeait son cadet à Beauval en 2013, au moment des faits. C'est une dénonciation de la police croate, qui a repéré des flux d'images pédopornographiques depuis un ordinateur du domicile qui a permis la localisation. Pas moins de 352 fichiers d'images montrant des enfants de 3 à 14 ans ont été découverts.

L'aîné a alors "chargé" son frère expliquant que c'est ce dernier qui a téléchargé les photos obscènes. Il déclare surtout avoir porté plainte contre lui pour des attouchements sexuels commis sur sa fille âgée de seulement 11 ans. L'affaire se transforme en sordide huis clos familial.

A la barre, le frère cadet est finalement jugé pour le téléchargement de photos pédophiles et pour avoir pris des photos de sa nièce, qui n'ont jamais été retrouvée. L'enfant accable d'ailleurs son oncle à la barre expliquant que ce dernier "a pris ma main pour la mettre sur son sexe, il m’a touchée. (…) Il m’a demandé de venir dans la voiture où il a fait des choses bizarres". L'accusé tentera de sse défendre en assurant que "tout ce qui est pédophilie, ce n'est pas (s)on truc" sans convaincre les juges.

Mais ce sera finalement l'aîné qui sera confondu au cours de l'enquête et du procès. Celui qui se présentait comme le frère d'un pédophile et le père d'une enfant abusée a finalement admis que lui aussi il téléchargeait des images pédopornographiques et qu'il était "incapable de dire le nombre". Ce sont donc bien les deux frères qui ont finalement été reconnus coupables et écopent chacun d'un an de prison avec sursis.