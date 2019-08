Acte 38: un policier promet sur Instagram de "casser la bouche" des Gilets jaunes (vidéo)

Les propos sont très violents pour un représentant des forces de l'ordre. Une courte vidéo publiée sur Instagram par un policier samedi est largement diffusée sur les réseaux sociaux. Dans sa storie, le fonctionnaire, visiblement déployé pour sécuriser le cortège de l'Acte 38 des Gilets jaunes à Paris, promet aux manifestants de leur "casser la bouche".

Selon Libération, une enquête administrative a été ouverte çà l'encontre du policier pour "manquement aux règles de la déontologie de la fonction policière" ce lundi. Contacté par le quotidien la préfecture de police de Paris a fait savoir que les propos tenus dans la vidéo étaient "inacceptables".

EXCLUSIF / Un policier raconte sa journée en story « Ça commence à defourailler ces abrutis de #GiletsJaunes, on va leur casser la bouche »

Sur les images, on peut voir le fonctionnaire se filmer lui-même en disant "ça commence à défourailler là, ces abrutis de gilets jaunes, on va leur casser la bouche". On aperçoit une rue de Paris sur les images suivantes.

A Paris, place de la République, une centaine de personnes, parfois vêtues de gilets jaunes, ont rendu hommage à Steve Maia Caniço en déposant des roses blanches sous la surveillance d'un impressionnant dispositif policier.

Des heurts ont eu lieu dans le centre de Nantes entre les forces de l'ordre et quelque 1.700 manifestants venus dénoncer les violences policières et la mort du jeune homme, dont la mémoire avait été saluée lors d'un rassemblement silencieux organisé en bord de Loire en début de journée.

Steve Maia Caniço avait disparu dans la nuit du 21 au 22 juin lors de la Fête de la musique, alors qu'il assistait à un concert au bord de la Loire, où les forces de police étaient intervenues. Durant cette nuit, plusieurs personnes étaient tombées dans le fleuve. Des participants avaient raconté avoir été aveuglés par le gaz lacrymogène.