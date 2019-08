Agression à la machette: une sexagénaire dans le coma

Les causes de cette violente rixe qui a fait trois blessés dont un grave sont toujours inconnues. Une sexagénaire a été très grièvement blessée par un coup de machette au niveau du crâne à Saint-Cybardeaux en Charente dimanche. Elle se trouve toujours ce mercredi entre la vie et la mort.

Selon La Charente Libre, qui rapporte l'information, les faits ont eu lieu vers 13h. Pour une raison inconnue une jeune femme de 27 ans s'est présentée au domicile de la sexagénaire et de son fils avec une machette et les a attaqués. "La sexagénaire et son fils, qui détenaient une arme à feu de faible puissance, lui ont tiré dessus. La jeune femme a été blessée aux jambes. Elle a, malgré tout, pu asséner plusieurs coups à ses adversaires", précise le quotidien.

Victime d'une fracture du crâne, la femme, qui a presque 70 ans, a été transférée dans un état critique à l'hôpital de Poitiers par hélicoptère. Elle se trouve dans le coma. Son fils a eu deux doigts sectionnés et est hospitalisé à la clinique Saint-Joseph, spécialisée dans la chirurgie de la main, à Angoulême.

L’auteure présumée de l’agression à la machette a été interpellée. Elle a été blessée aux jambes. Ses motivations ne sont pour l'instant pas connues. Une enquête a été ouverte.