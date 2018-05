Agression sexuelle sur Koh-Lanta: une information judiciaire ouverte

L'affaire de la tentative d'agression sexuelle survenue sur le tournage de la 19e saison de Koh-Lanta ne cesse de faire du bruit. Ce mercredi 16, alors que le profil de l'agresseur présumé, Eddy Guyot, se précise, son avocat Jérémie Assous continue de bâtir sa défense en discréditant Candide Renard, qui accuse donc son client d'agression sexuelle.

Alors que l'enquête a été transférée au parquet de Nancy (Eddy Guyot étant originaire de Laneuveville-devant-Nancy), une information judiciaire pour agression sexuelle vient justement d'être ouverte par ledit parquet selon une information révélée par BFM.

Un juge d'instruction a été saisi de l'affaire et pourrait donc prochainement procéder à une confrontation des protagonistes. Mais selon Me Assous, Candide Renard s'y refuse. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé sur Europe 1 ce mercredi matin.

"Candide Renard refuse toute confrontation. Si l'on confronte les deux versions, la sienne ne résiste pas à celle d'Eddy", a-t-il ainsi déclaré.

Par ailleurs, l'avocat estime que la décision de TF1 et ALP d'arrêter le tournage est "disproportionnée" et que cela "donne un écho, une puissance, et ça confère une véracité inconsciente aux accusations".

Dernier élément: selon les propos de Me Assous sur Europe 1, l'incident a eu lieu dans la nuit du 4 au 5 mai (bien entre le 4e et 5e jour de tournage) et non la semaine dernière. Si l'affaire a éclaté médiatiquement vendredi 11, c'est simplement car ALP et TF1 ont fait un communiqué, une semaine après les faits et la suspension du tournage, pour dire que la saison était annulée.