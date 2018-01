Après Millas, des images de passages à niveau défectueux relayées sur les réseaux sociaux (vidéos)

Le drame de Millas du 14 décembre dernier a poussé les automobilistes à se montrer plus prudents à l'approche d'un passage à niveau, sécurisé ou non, défectueux ou non. Mais il les a aussi incités à partager sur les réseaux sociaux des photos ou des vidéos des problèmes ou des dangers qu'ils peuvent rencontrer sur la route au point de croisement avec des rails.

Ainsi, lundi 1er janvier, une jeune femme a transmis à La Provence une vidéo où l'on peut apercevoir un train passer à faible allure alors que les barrières du passage à niveau sont levées.

Le train en question est le fameux "Train des Pignes" dans les Alpes-de-Haute-Provence, et le passage à niveau est celui situé à Chabrières, près de Digne-les-Bains.

"C'était très impressionnant et hyper dangereux, surtout au regard des derniers événements", s'est exclamée l'automobiliste auprès de La Provence.

Mais en réalité, si le train est passé à si faible allure, c'est qu'il avait été averti que ce passage à niveau était en panne. La société des Chemins de Fer de Provence a par ailleurs expliqué qu'un "membre du personnel du train doit descendre pour mettre en place une procédure de régulation de la circulation". Ce qui n'est pas visible sur la vidéo.

Collision à Millas: 30 morts et une centaine d'accidents par an aux passages à niveau

Depuis le drame de Millas du 14 décembre dernier, où six enfants ont perdu la vie après la collision entre leur bus scolaire et un train sur un passage à niveau, les internautes publient de plus en plus sur les réseaux sociaux, et principalement sur Twitter, des photos et des vidéos des passages à niveau dangereux et défectueux qu'ils peuvent croiser sur leur chemin. Et souvent ils y ajoutent le hashtag #Millas.

Tiens, un passage à niveau en France... Sals le château le 17/12/2017#SNCF #Millas pic.twitter.com/TScsBObWNc — ąş đε þïҩųε (@imhotep1338) 21 décembre 2017

Ce type d'images devient rapidement viral. Parfois à tort. Quelques jours après l'accident mortel de Millas, une personne malintentionnée a relayé sur les réseaux sociaux la vidéo d'un train passant à toute vitesse sur un passage à niveau avec les barrières levées. Il prétendait qu'il s'agissait du passage à niveau où a eu lieu le drame.

Comme quoi ça peut arriver #Millas pic.twitter.com/Q0mP45gojw — Alain Verse (@SMalfettes) 17 décembre 2017

Après vérification, il s'agit d'un site en Pologne et les premières traces de la séquence remontent à septembre dernier.