Attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles: Salah Abdeslam inculpé

Salah Abdeslam a été formellement inculpé ce lundi pour "participation aux activités d'un groupe terroriste" suite aux attentats de Bruxelles perpétrés le 22 mars 2016.

Ces attaques terroristes, revendiquées par Daech, avaient fait 32 morts et plus de 340 blessés entre l'aéroport international de Bruxelles-Zaventem et une station de métro dans le centre-ville.

Les attentats de Bruxelles avaient été commandités depuis la Syrie mais orchestrés par une cellule terroriste franco-belge aussi à l'origine du 13 novembre 2015 à Paris.

En plus de Salah Abdeslam, 12 personnes ont déjà été inculpées dans l'enquête sur le 22 mars 2016. Le procès devrait avoir lieu d'ici un an.

Concernant les attentats de Paris, le procès ne devrait pas pouvoir se tenir avant 2021. Dans ce dossier, 14 individus ont été mis en examen et 11 sont en détention provisoire.

Salah Abdeslam attend donc ces deux procès. Mais le terroriste, qui s'était radicalisé à Molenbeek, a déjà été condamné à 20 ans de prison pour une fusillade survenue trois jours avant les attentats de Bruxelles, et perpétrée contre des policiers dans la capitale belge.