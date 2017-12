En tapant "décomposition d'un corps humain" sur Internet Nordahl L. a-t-il cherché comment faire disparaitre le cadavre d'Arthur Noyer?

Nordahl Lelandais, déjà principal suspect dans l'affaire Maëlys, a été mis en examen ce mercredi 20 pour "assassinat" dans le cadre de la disparition d'Arthur Noyer. Des restes d'un crâne humain portant l'ADN de ce dernier a été découvert en septembre dernier à Montmélian, près de Chambéry où il a disparu, en Savoie.

Lors de sa conférence de presse, le procureur de la République de Chambéry a démontré que les deux hommes avaient bien eu un trajet commun le soir de la disparition d'Arthur Noyer à Chambéry. Entre 2h46 et 3h11, leurs portables respectifs bornent dans les mêmes communes (Chambéry puis Saint-Baldoph et enfin Apremont) à une vitesse qui atteste que Nordahl Lelandais et Arthur Noyer se trouvaient dans un véhicule.

Autre élément à charge contre l'ancien maître-chien, une recherche internet qu'il a effectuée avec l'un de ses téléphones portables le 25 avril. Cette dernière contenait les mots-clés "décomposition d'un corps humain", a révélé le magistrat. Elle pourrait attester que Nordahl Lelandais a cherché à se débarrasser du cadavre du militaire.

"De nouvelles recherches vont bien évidemment être effectuées" pour retrouver le reste du corps d'Arthur Noyer, après l'identification de son crâne, a expliqué le procureur. Celles-ci n'ont pas encore débuté en raison "des conditions atmosphériques".

Les enquêteurs sont en train d'effectuer des vérifications afin de déterminer si un lien existe entre le suspect et d'autres disparitions mystérieuses. Ils s'intéressent particulièrement à deux affaires non résolues datant de 2011 et 2012, celle de Jean-Christophe Morin et Ahmed Hamadou, les deux en marge d'un festival de musique électro à proximité d'Albertville mais à un an d'intervalles; ainsi qu'à celle concernant un jeune belge qui s'est volatilisé le 5 juillet de cette année près du lac d'Annecy (à environ 80 kilomètres du lieu d'habitation de Nordahl Lelandais, à Domessin). "Nous allons regarder toutes les disparitions inquiétantes qui ont eu lieu dans la région, mais dans le cadre d'une autre enquête", a souligné le magistrat.