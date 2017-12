Pourquoi Nordahl L. est suspecté d'avoir assassiné Arthur Noyer

A l'issue de 48 heures de garde à vue, Nordahl Lelandais, principal suspect dans l'affaire Maëlys, a été présenté à un juge d'instruction ce mercredi 20. Il a été mis en examen pour assassinat dans le cadre de l'enquête sur la disparition du caporal Arthur Noyer, a annoncé le procureur de la République de Chambéry lors d'une conférence de presse.

En effet, de forts soupçons s'accumulaient sur l'implication présumée de l'ancien militaire dans la disparition du jeune caporal de 23 ans, membre du 13e Bataillon de Chasseurs Alpins (BCA), dans la nuit du 11 au 12 avril à Chambéry. Des restes de crâne humain présentant son ADN a été découvert le 7 septembre dernier à Montmélian.

Il apparaît que le soir de la disparition, Nordahl Lelandais se trouvait sur les même lieux qu'Arthur Noyer comme le montre des relevés téléphoniques des deux hommes qui ont permis aux enquêteurs de reconstituer leur soirée.

A 2h48, Arthur Noyer quitte la discothèque "LE RDC" et est vu en vie pour la dernière fois par une caméra de vidéosurveillance sur la route de l'avenue de la République à 2h56. Le téléphone portable du disparu est borné à 3h01 place Paul Chevallier à Chambéry. Ensuite à 3h05 sur la commune de Saint-Baldolph et enfin à 3h11 à Apremont. A 4h du matin le 12 avril, le portable du jeune militaire a cessé d'émettre. Sa vitesse de déplacement entre 2h56 et 3h11 atteste qu'il se trouvait dans un véhicule dans ce laps de temps.

L'étude des caméras de vidéosurveillance ont permis d'établir qu'un véhicule de type Audi et de couleur noire a été repéré place Paul Chevallier à 2h58. Après vérification, le procureur a fait savoir qu'il s'agissait du véhicule de Nordahl Lelandais.

De plus, les deux téléphones portables du suspect ont borné dans le secteur du carré Curial au début de la soirée. Puis ces deux cellulaires ont été localisés aux mêmes heures que celui d'Arthur Noyer dans les mêmes communes après 2h58. Nordahl Lelandais a éteint ses deux téléphones à 3h31 et 3h42 avant de ne les rallumer qu'à 7h53.

Enfin, l'étude de l'un des portables de l'ancien militaire fait état d'une recherche internet le 25 avril 2017 avec les mots-clés "décomposition corps humain". Entendu lors de sa garde à vue, Nordahl Lelandais a contesté l'ensemble des faits qui lui sont reprochés mais a néanmoins reconnu sa présence sur l'ensemble des lieux concernés. Lors de sa mise en examen pour assassinat ce mercredi, il a fait valoir son droit au silence.