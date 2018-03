Découverte macabre d'un sac rempli de mains humaines tranchées

Les autorités russes ont ouvert une enquête après la macabre découverte, tout récemment, d'un grand sac contenant 27 paires de mains humaines tranchées sur une île en Sibérie, à Khabarovsk, ville située à seulement 30 kilomètres de la frontière avec la Chine.

Selon le Siberian Times, c'est un habitant qui se promenait dans le coin -semble-t-il assez fréquenté par les amateurs de pêche sur glace- qui est d'abord tombé sur une main, qui traînait toute seule dans la neige, avant de découvrir un sac rempli de 53 autres mains à proximité.

Bien qu'extrêmement choqué, l'individu a rapidement prévenu la police qui a ouvert une enquête en découvrant l'ampleur de l'horreur.

Macabre bag containing 27 pairs of human hands found in bag on Amur River island. Mystery over who the hands belonged to, when they were chopped off, and why. GRAPHIC IMAGES https://t.co/eq2B1N1Pn9 pic.twitter.com/wJZqYveSPr

— The Siberian Times (@siberian_times) 8 mars 2018