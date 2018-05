Des obsèques pour Maëlys: le corps de la victime de Nordahl Lelandais va être rendu à la famille

Les parents vont pouvoir enfin entamer leur processus de deuil Selon une information de BFMTV, le corps de la petite Maëlys de Araujo devrait prochainement être restitué à ses parents qui pourront ainsi organiser des funérailles. L'autopsie, qui a permis de comprendre comment était morte la fillette, est en effet terminée.

Tous les détails de l'autopsie réalisée par les experts de la gendarmerie ne sont pas encore connus. Il a cependant été révélé que le cadavre de l'enfant portait une fracture nette au niveau de la mâchoire. Nordahl Lelandais, qui a reconnu son implication dans la mort de la fillette en restant mutique sur les causes dans un premier temps, a finalement admis qu'il avait porté un coup à l'enfant. Il explique que l'ayant emmenée dans son véhicule sans intention criminelle, l'enfant s'est mise à pleurer. Il lui a donc asséné une "gifle" pour la faire taire qui lui aurait occasionné cette fracture.

La petite Maëlys de Araujo avait disparu dans la nuit du 26 au 27 août 2017 en marge d'une fête de mariage dans la commune de Pont-de-Beauvoisin (Isère) où ses parents étaient invités, de même que Nordahl Lelandais. L'ancien militaire avait réussi à faire monter l'enfant dans sa voiture pour une motivation qui reste assez floue et s'était ensuite dirigé vers son domicile de Domessin en Savoie, avant de revenir, sans Maëlys, à la soirée de mariage où les invités cherchaient l'enfant disparue.

Placé en garde à vue quelques jours plus tard et mis en examen sur la foi d'une trace ADN retrouvée dans sa voiture, l'ancien maître-chien a clamé son innocence, jusqu'au 14 février 2018. Il a alors mené les enquêteurs sur les lieux où il a déposé le corps de Maëlys, une zone difficile d'accès entre les communes de Saint-Franc et d'Attignat-Oncin en Savoie.

Nordahl Lelandais a depuis été mis en examen dans l'enquête sur la mort du caporal Arthur Noyer, disparu une nuit d'avril 2017. Il a reconnu là aussi son implication.