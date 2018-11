Disparition de Madeleine McCann: deux pistes "sérieuses" relancent l'enquête

Les parents entrevoient une lueur d'espoir. L'enquête sur la disparition de la petite Madeleine McCann, dit Maddie, a été relancée par les autorités britanniques. L'enfant âgée de trois ans a disparu en mai 2007 au Portugal alors qu'elle profitait de vacances en famille.

Les parents de la petite fille s'étaient aperçus de sa disparition en rentrant un soir d'un diner entre amis. Censée dormir avec ses petits frères dans leur appartement de location de Praia de Luz, elle n'était pas auprès d'eux.

Depuis, personne n'a jamais retrouvé la trace de l'enfant et au Portugal l'enquête a été suspendue en 2008. Scotland Yard, la police britannique, a cependant décidé un réexamen de l'enquête en mai 2011 avant de relancer officiellement le dossier en 2013, poussant le Portugal à faire la même chose.

A voir aussi: Maddie McCann - une ado se fait passer pour elle et crée la polémique

Dimanche 18, les médias anglo-saxons révélaient que l'équipe chargée de l'enquête outre-Manche a découvert deux pistes "sérieuses" et en a fait part aux parents de la petite disparue.

"La police a eu une réunion avec les parents de Madeleine pour leur dire très exactement sur quoi ils travaillaient. Elle les a informés avoir deux pistes spécifiques et sérieuses qui devaient encore être poursuivies et leur a fait part de leur espoir même si l’enquête prend plus de temps que ce qu’elle avait imaginé", a indiqué une source.

"C’est un vrai regain d’énergie pour la famille et cela leur offre l’espoir de savoir un jour ce qui est arrivé à Maddie", a quant à lui fait savoir le porte-parole des parents de la petite.

Un ancien policier affecté à cette affaire, David Edgar, a par ailleurs fait parler de lui en expliquant ce mardi 20 qu'il pensait que la petite disparue était toujours vivante. "Elle est très certainement retenue captive, probablement dans une cage souterraine ou un cachot et pourrait refaire surface à n'importe quel moment". Le sexagénaire est en outre convaincu que la petite fille a été kidnappée par un gang de pédophiles et qu'elle serait toujours au Portugal actuellement.