Disparition de Manon: ses amis avouent avoir menti pour couvrir sa fugue

L'affaire faisait l'objet d'une forte mobilisation sur les réseaux sociaux. Manon, 16 ans, a disparu depuis lundi 1er à Antibes (Alpes-Maritimes). Sa famille s'est fortement mobilisée depuis afin de retrouver sa trace et a lancé plusieurs appels à témoin.

Cette disparition a connu mercredi 3 un rebondissement. En effet, selon les premiers témoignages fournis par ses amis du lycée, elle attendait le bus de la ligne 8 en direction de Vallauris à l'arrêt de la place De-Gaulle, à Antibes, avant de disparaître. Seulement voilà, lesdits amis ont reconnu avoir menti au sujet de la jeune fille afin de couvrir sa fugue.

La police, qui les a auditionnés, a fait savoir à Nice-Matin, que "des amis ont inventé toute cette histoire sur sa demande. Ils ont reconnu avoir menti et ne pas avoir attendu de bus" à l'heure indiquée le jour de l'An.

En effet, si la jeune fille n'apparait pas sur les enregistrements de vidéosurveillance de la place de la place De-Gaulle, elle a bien été aperçue en direction de la gare d'Antibes avec des valises. Les forces de l'ordre ont ensuite perdu la trace de l'adolescente de Vallauris.

Manon aurait attendu de recevoir ses étrennes à Noël pour partir avec 500 euros en espèces et sa carte d'identité. "Elle parlait depuis un moment de partir" ont dit des amis aux policiers sans pour autant dévoiler les raisons de cette fugue.

Ses parents et ses sœurs ont publié un texte sur Facebook où ils l'assurent de tous leur amour et l'implorent de revenir. "Manon tu es l'amour de ma vie, quoi que tu aies fait, fasses ou feras, tu es pardonnée d'avance. Papa. Pour toi nous remuons ciel et terre. Nous avons besoin que tu reviennes. On t'aime Manon. Maman", peut-on lire.

L'adolescente est décrite comme brune avec une coupe carrée, mesurant 1m75 pour environ 55-60kg et ayant les yeux clairs. Pour tout renseignement, il faut contacter le commissariat de police d'Antibes au 04 92 90 78 00.