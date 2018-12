Gilets jaunes - Morts, comas, blessés: le bilan des violences de samedi (vidéo)

La journée de mobilisation des gilets jaunes, samedi, a connu son lot de drames. Les violences de Paris ont été particulièrement médiatisées, avec notamment un blessé dans le coma et des centaines d'interpellations. Mais c'est en province que le bilan a été le plus lourd avec deux décès et un jeune homme entre la vie et la mort.

> Un mort sur un barrage à Arles

Dans la nuit de samedi à dimanche, un conducteur a été victime d'un accident de la route aux abords d'un barrage des gilets jaunes. Il a percuté un camion arrêté par les manifestants avant d'être lui-même embouti par un autre véhicule.

Une octogénaire tuée à Marseille

Il s'agirait une nouvelle fois d'un drame indirectement lié aux heurts qui ont opposé casseurs et forces de l'ordre. Une femme de 80 ans a été blessée dans son propre appartement par ce qui serait une grenade lacrymogène. Touchée au visage par le projectile passé par sa fenêtre, elle a été hospitalisée mais est décédée quelques heures plus tard d'un choc opératoire. L'enquête devra établir le rôle qu'a joué la grenade dans ce décès et d'où elle provenait.

Un homme dans le coma après l'incident des Tuileries

Lors des heurts qu'a connus Paris samedi, un groupe de manifestants s'en est pris aux grilles du jardin des Tuileries. Lorsque l'une d'elle a cédé, elle est tombée sur un groupe de personnes, faisant plusieurs blessés dont un très gravement touché qui était toujours dans le coma dimanche 2.

Un autre entre la vie et la mort après un tir de "Flash ball"

France-Soir a révélé ce lundi qu'un homme de 28 ans qui manifestait à Toulouse a été atteint à la tête par un tir de lanceur de balles de défense (couramment désigne sous le nom de flash ball). Selon sa mère, il était toujours entre la vie et la mort ce lundi 3. Les médecins lui ont dit qu'il pouvait mourir "à tout moment".

Les blessés et les interpellations se comptent en centaines

Tous les bilans n'étaient pas définitifs ce samedi. Mais on pouvait déjà dénombrer 133 blessés à Paris et 57 à Toulouse (dont 48 membres des forces de l'ordre), où la manifestation a dégénéré, ainsi que 70 au Puy-en-Velay dont la préfecture a été prise d'assaut. Des blessures parfois graves comme on peut le voir sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. On peut y voir un gilet jaune d'un certain âge gravement blessé au visage. Les internautes dénoncent un tir de lanceur de balles au visage, information qui n'avait cependant pas été confirmée et donc à prendre avec précaution.

Plus de 400 interpellations ont eu lieu à Paris et des dizaines d'autres en province.

Déjà lors des actions des semaines précédentes, deux personnes ont trouvé la mort dans des accidents en marge de barrage des gilets jaunes. Une manifestante avait été écrasée par une automobiliste dans l'Isère. Un motard qui remontait un bouchon a percuté un camion qui faisait demi-tour dans la Drôme.