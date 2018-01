Guyane: un détenu s'évade pendant le réveillon du Nouvel An, sa famille le ramène en prison

Il voulait peut-être simplement fêter le réveillon du Nouvel An en famille, mais cette dernière n'a semble-t-il pas apprécié de le voir. Un jeune Français de 22 ans, qui a écopé de dix ans de réclusion criminelle pour meurtre, s'est évadé dimanche 31 au soir avec deux de ses codétenus de la prison de Rémire-Montjoly en Guyane.

Mais moins de 24 heures après, ses proches -qui ne voulaient pas être complices de sa cavale- l'ont ramené devant les portes du pénitencier. Les deux autres prisonniers, un Français (aussi condamné à dix ans pour meurtre) et un Brésilien sans-papier (qui devait purger une peine de 30 mois de prison pour violences envers les forces de l'ordre et conduite en état d'ivresse), sont toujours en fuite et activement recherché par les autorités locales.

Mardi 2, le parquet a demandé le renfort de maîtres-chiens ainsi que d'hélicoptères pour les retrouver.

Mais comment ces trois individus ont réussi à échapper à la vigilance des surveillants de la prison et à en sortir? Selon le procureur de la République, qui a expliqué la situation en détails dans un communiqué, ils "ont creusé un trou dans le mur de leur cellule pour accéder à l'extérieur. Puis ont utilisé des cordes artisanales pour escalader les murs de l'enceinte".

Toutefois, le procureur n'a pas su dire comment les trois prisonniers avaient réussi à creuser ce fameux trou, n'expliquant pas quel outil ils avaient utilisé et quel moyen ils avaient employé pour cacher leur entreprise aux surveillants.