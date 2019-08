Il brise la mâchoire de sa copine qu'il croit infidèle

Début août, à Manosque, une jeune femme de 20 ans a fini aux urgences, la mâchoire brisée, après avoir été rouée de coups par son petit copain, un homme de 24 ans qui la soupçonnait de le tromper avec son meilleur ami. Le médecin lui a prescrit 30 jours d'ITT.

C'est une de ses amies qui l'a conduite à l'hôpital après que Aimen B., l'auteur des coups, l'a appelée. Il a suivi les deux femmes et est même resté avec sa copine, jusqu'à ce que le personnel médical -suspectant des violences conjugales répétées- lui ordonne de partir.

La police a découvert que l'agence immobilière, qui loue l'appartement à la victime (elle hébergeait son petit ami, avec qui elle était depuis environ un an), avait signalé à la mère de cette dernière qu'elle était en danger, selon le récit des faits rapportés par Le Dauphiné Libéré.

Lire aussi: Le mari suspecté de violences conjugales tue sa femme avec sa voiture

Aimen B. a un lourd passé de violences. Son casier judiciaire fait état de 13 condamnations. Il était sous le coup d'une mise à l'épreuve pour des faits de violence.

Il a écopé de 4 ans et demi de prison, plus 184 jours de retrait de réduction de peine (environ six mois de plus).