Il grille un feu rouge à pleine vitesse et frôle un adolescent (vidéo choc)

Un conducteur de camion a écope de six semaines de prison, un sursis de 18 mois et 80 heures de travaux d'intérêt général, pour avoir grillé un feu rouge, à vive allure, et en plus avoir failli tuer un adolescent de 14 ans qui traversait sur un passage piétons.

L'homme, un Britannique de 39 ans, a aussi été suspendu de son travail pendant 15 mois et devra notamment s'acquitter de frais pour 230 livres (environ 262 euros).

Les faits se sont déroulés en novembre dernier à Ewell (dans le comté de Surrey) et l'accusé a pu être identifié et poursuivi grâce aux images de caméra embarqué d'un poids-lourd qui était tout près de l'incident.

Sur la vidéo, qui a choqué les internautes, on voit clairement au tout début que le feu tricolore est au rouge pour les véhicules. Le jeune garçon commence à traverser. D'autres personnes s'apprêtent à le faire, mais le conducteur fou arrive.

L'adolescent semble ne pas entendre ce qu'il se passe, probablement à cause d'écouteurs. Il est au milieu du passage quand le camion lui roule presque dessus, passant seulement à une poignée de centimètres de lui.

Un agent de la police locale a déclaré à la presse britannique: "Heureusement l'adolescent n'a pas été renversé mais ça aurait pu se passer bien différemment… Cet incident montre bien l'importance des images des caméras placées sur les tableaux de bord pour aider la police à identifier un suspect et à le poursuivre".