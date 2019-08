Il se masturbe devant la passagère d'un train qui l'a éconduit

L'exhibitionniste a été interpellé par la police dès sa descente du train. Un jeune homme de 26 ans est accusé de s'être masturbé devant une jeune femme dans un train en banlieue parisienne entre Fontainebleau et Melun. La victime avait eu, à ses yeux, le tort de repousser ses avances.

Comme le rapporte Le Parisien, qui révèle l'information, les faits ont eu lieu samedi dans l'après-midi sur la ligne R. "L'exhibitionniste aurait voulu engager la conversation avec une jeune femme de 19 ans, dans un compartiment. Face au refus de cette dernière, l'homme a alors sorti son sexe, puis s'est masturbé devant sa victime", explique le quotidien. La jeune femme, choquée, a prévenu les forces de l'ordre.

Ces dernières ont appréhendé le suspect au niveau de la gare de Bois-le-Roi. Placé en garde à vue, l'homme a reconnu les faits. Lui a été proposée une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité lors de laquelle une peine lui sera présentée par le procureur pour éviter la tenue d'un procès.

Fin juin, la passagère d'un train reliant Paris à La Rochelle en passant par Poitiers a filmé un homme, son voisin, en train de se masturber durant le voyage. Si l'homme en question pourrait être poursuivi pour exhibition sexuelle et écoper de 15.000 euros d'amende ainsi que d'un an d'emprisonnement, la jeune femme pourrait aussi être inquiétée par la justice car elle a filmé quelqu'un sans son consentement et l'a de plus exposé sur les réseaux sociaux sans flouter la vidéo.