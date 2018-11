Il tue le père, le petit garçon et pousse la mère au suicide après l'avoir violée

La famille voulait seulement faire de la randonnée, elle a fini massacrée par leur guide improvisé, un jeune berger de 19 ans qui a violé la mère famille devant le cadavre de son mari et de son petit garçon, avant de la mettre à mort.

Un couple d'Américains et leur enfant de quatre ans ont perdu la vie tragiquement en Géorgie, pays du Caucase où ils vivaient depuis plusieurs années.

Les faits remontent au 6 juillet dernier. Ryan et Lora Smith qui vivent en Géorgie depuis 2011 où ils sont négociants en tapis hauts de gamme, veulent faire une randonnée dans les gorges de Khada. En faisant du stop, ils rencontrent un certain Malkhaz Kobauri, un berger de 19 ans qui se propose pour devenir leur guide d'un jour. Cette rencontre sera fatale à la famille, le jeune pâtre rentrant alors dans une folie meurtrière aux causes mal définies.

Selon les éléments de l'enquête rapportée par la presse anglo-saxonne, une dispute a éclaté entre le père et le berger, a priori car Ryan Smith aurait reproché au berger de ne pas manipuler son fusil de chasse avec suffisamment de prudence en présence de son enfant. Tout va alors basculer dans l'horreur.

Malkhaz Kobauri va abattre le père d'une balle en pleine tête devant sa famille. Le berger va ensuite exécuter sommairement le petit garçon. Il est aussi accusé d'avoir, sous le menace de son arme, violé la mère de famille devant les cadavres –son sperme a été retrouvé sur le corps de la femme– puis, après avoir abusé d'elle, de l'avoir forcée à se jeter dans le vide du haut d'une falaise. La malheureuse ne survivra pas à la chute.

Arrêté peu après, le jeune berger, après avoir reconnu les faits, clame maintenant son innocence imputant le crime à deux "étrangers" (qui auraient donc déposé son sperme sur le cadavre de Lora Smith). Une explication visiblement peu probante pour l'instruction qui a renvoyé le jeune homme devant un tribunal en décembre. Il risque la prison à vie.

Mais qu'est-ce qui a pu pousser ce jeune homme à commettre une telle boucherie? L'enquête a mis en évidence que le suspect, décrit comme "vierge" lors de l'instruction, a visionné du porno juste avant de rencontrer la famille et de commettre le viol et les meurtres. Mais le lien exact entre cet élément et le triple homicide n'est pas clairement établi.