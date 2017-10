Incendie à Mulhouse: la piste criminelle privilégiée, un homme de 28 ans placé en garde à vue

Elles n'ont pas survécu. Dans la nuit de dimanche 1er à ce lundi 2, cinq personnes, dont cinq jeunes enfants, ont péri dans l'incendie d'un immeuble HLM de Mulhouse (Haut-Rhin), situé rue de Saint-Nazaire dans le quartier de Bourtzwiller. Pour le moment, l'origine du sinistre n'a pas encore été déterminée avec exactitude mais les enquêteurs semblaient privilégier en fin de matinée la piste d'un acte criminel. Rapidement, les forces de l'ordre ont d'ailleurs mis la main sur un homme de 28 ans, actuellement en garde à vue. Ils se penchent désormais sur son profil.

D'après les premiers éléments divulgués, le feu se serait déclenché dans la cave de l'immeuble et se serait ensuite propagé dans les étages par l'escalier, blessant également huit personnes dont trois dans un "état d'urgence absolue", a indiqué dans un communiqué le maire de la ville, Jean Rottner. Il s'agit d'une femme et d'un homme âgés de 31 ans ainsi qu'un garçon de huit ans. Suite à ce drame, un numéro d’urgence a été mis à la disposition des familles et des proches (le 03 69 77 76 00) tandis qu'une cellule de crise a été mise en place à la préfecture du Haut-Rhin.

Au total, 53 sapeurs-pompiers du Service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin, appuyés par trois équipes du SAMU du département et les policiers nationaux du commissariat local, ont été mobilisés pour venir à bout des flammes.

Cette même nuit, un autre incendie s'est déclaré dans un immeuble de Sarcelles (Val-d'Oise) faisant un mort et cinq blessés graves. En parallèle, une vingtaine d'autres personnes ont été plus légèrement blessées, incommodées par les fumées.

Suite à ces deux tragiques incendies, Gérard Collomb a fait part de sa vive émotion dans un communiqué. Aux familles et aux proches des victimes, le ministre de l'Intérieur "tient à apporter son entier soutien et leur présente ses sincères condoléances. Ses pensées vont également aux nombreux blessés au cours de ces deux sinistres, à qui il souhaite un bon rétablissement", est-il notamment écrit.