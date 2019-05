Jugé pour excès de vitesse, un marabout dit être possédé par Michael Schumacher

Alors qu'il venait de traverser à toute vitesse la frontière espagnole, après être allé se fournir en cannabis, un homme de 47 ans d'origine africaine et se présentant comme un marabout, est passé devant le tribunal correctionnel de Perpignan jeudi dernier et a écopé de huit mois de prison avec sursis pour son excès de vitesse.

Mais, ce qu'il y a d'original dans l'histoire de ce quadragénaire, c'est sa défense. Il n'a pas nié sa consommation de cannabis et a même expliqué que son ami espagnol, qu'i appelle Jésus, lui fournissait le nécessaire pour sa consommation personnelle de "40 à 50 joints par jour".

Et pour l'excès de vitesse? "Ce n’est pas de ma faute", a-t-il dit au juge, selon les propos rapportés par L'Indépendant, "parfois, je suis habité par certaines personnalités et c'est Mickaël Schumacher qui m’oblige à conduire". Il ne riait pas quand il s'est justifié, et pensait sincèrement être possédé par des esprits.

"Je savais qu’il y avait les douaniers mais c’était plus fort que moi. Je suis un chaman connu en Suisse. J’arrive à faire des événements", a poursuivi cet individu face au président du tribunal.

"La Coupe du monde, c’est moi qui l’ai dédiée à la France. Les esprits m’ont dit que Marine Le Pen allait gagner aux Européennes et allait devenir la prochaine présidente de la France. Mais je ne fais pas ce que je veux non plus. C’est eux qui décident".

Face à ce discours, l'avocat de l'accusé a demandé l'indulgence du tribunal, qui n'a donc infligé que du sursis à son client.