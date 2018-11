L'ascenseur chute de 84 étages avec 6 personnes à bord

Les six victimes ont vécu un moment cauchemardesque et ont sans doute cru leur denrière heure arrivée. Mais l'histoire finit bien. Vendredi 16, une cabine d'ascenseur s'est décrochée dans une tour de Chicago, aux Etats-Unis et a plongé dans une terrible chute libre de 84 étages avant de s'immobiliser. Les six personnes à bord sont indemnes, mais sans doute traumatisées.

Les faits se déroulent peu après minuit au 95e étage du Hancock Center, qui en compte 100. A cet étage se trouve un bar luxueux dont sortaient les six personnes prenant place dans la cabine, dont une femme enceinte.

Selon les témoignages rapportés par la presse américaine, au moment de débuter la descente, les occupants ont pu entendre le bruit sonore du câble métallique se rompant. La chute libre a alors commencé. Elle se terminera entre le 11e et le 12e étage. Un véritable miracle évitant un probable choc mortel si l'ascenseur s'était écrasé au sol, mais une chute sur une distance de 84 étages soit environ 300 mètres.

Les pompiers sont rapidement intervenus, mais il faudra encore trois heures, le temps de percer le mur en béton du bâtiment pour accéder à la cabine. Personne n'a été blessé, et les six occupants n'ont même pas été hospitalisés.

Selon la presse américaine, l'ascenseur a bel et bien chuté suite à la rupture du câble, ce qui interroge les enquêteurs la cabine ayant été contrôlée en juillet dernier. La ville de Chicago compte pas moins de 22.000 ascenseurs inspectés chaque année.