Le pédophile regardait ses vidéos pédopornographiques dans le TGV

L'individu n'éprouvait visiblement pas de gêne à consulter des vidéos pédopornographiques en public. Un homme d'une cinquantaine d'années a été interpellé fin janvier à Massy dans l'Essonne alors qu'il descendait d'un TGV qui arrivait de Lyon. Il est soupçonné d'avoir abusé d'au moins une dizaine de jeunes garçons mineurs.

Comme le rapporte Le Parisien, qui révèle les faits, c'est un autre voyageur du train qui a permis son arrestation. En effet, ce père de famille a constaté lors du voyage que l'individu regardait sur son ordinateur des clichés et des vidéos à caractère pédopornographique. Il a prévenu les autorités qui ont pu appréhender l'individu à sa descente du train.

Une première perquisition à son domicile ont permis de mettre au jour dans ses plusieurs smartphones et disques durs externes des milliers de fichiers contenant des clichés et des vidéos à caractère pédopornographique dont certains remontent à plus de 10 ans. "Certaines images proviennent de sites Internet, mais d’autres présentent le suspect avec des mineurs, notamment en Thaïlande", explique le journal. Le suspect a fait savoir se rendre dans ce pays quatre fois par an pour se livrer à un sordide tourisme sexuel avec des mineurs.

L'individu, qui a reconnu les faits en garde à vue, est soupçonné de s'être livré à des actes pédophiles "sur le territoire français, dans son entourage familial en Ile-de-France et à Lyon, ainsi que dans le milieu associatif à La Réunion, où il réside désormais". Deux petits-cousins du suspects se trouvraient sur la liste des vicitmes de cet homme jusuq'alors inconnu des services de police.

Le quotidien poursuit en expliquant que "le quinquagénaire a aussi avoué avoir sciemment pris des responsabilités en tant qu’animateur, bénévole ou encadrant dans des clubs de sport, des associations locales, paroissiales et chez les scouts". Et de conclure par cette information qui fait froid dans le dos: "Mais il n’a pas donné de détails sur le nombre de ses victime".