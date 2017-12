Lille: une patiente retrouvée morte à Noël dans un ascenseur de service

Sa famille est sous le choc et se pose d'innombrables questions depuis l'annonce de son décès. Fabienne Lemaître, une femme de 53 ans, a été retrouvée sans vie le jour de Noël dans un ascenseur de service de l'hôpital Claude Huriez à Lille (Nord). Découverte par une aide-soignante aux alentours de 7h du matin, la patiente était hospitalisée depuis plusieurs jours au sein de l'établissement médical en raison d'une maladie touchant le foie.

D'après les informations rapportées par France 3, la quinquagénaire aurait disparu pendant la soirée du 23 décembre quelques heures après une visite. Alertée par sa disparition, la famille de la patiente s'était donc rendue sur place où elle avait aidé le personnel hospitalier et les équipes de sécurité à fouiller les lieux, en vain.

Afin de la retrouver le plus rapidement possible, un appel à témoins avait alors été lancé sur les réseaux sociaux, un post qui décrivait notamment son aspect physique: une femme d'1m60, de forte corpulence, avec les yeux bleus et les cheveux mi-longs blonds. L'avis de recherche mentionnait également qu'elle avait quitté sa chambre sans emporter d'effet personnel et qu'elle portait seulement sa chemise d'hôpital.

Mais rien n'a permis d'avoir des informations complémentaires sur la localisation de la patiente. Ce n'est seulement que deux jours plus tard qu'elle a été retrouvée, sans vie, dans l'un des ascenseurs de service de l'hôpital. Pour le moment, nul ne sait depuis quand, comment et pourquoi la patiente se trouvait à cet endroit. Une autopsie, réalisée ce mardi, devrait permettre d'en savoir plus et de déterminer avec exactitude les circonstances de son décès.

Une enquête, confiée à la Sûreté urbaine de Lille, a également été ouverte. De son côté, la famille envisagerait de poursuivre l’établissement de santé.