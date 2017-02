Lyon: le père Gréa quitte la soutane pour se marier

Curé depuis six ans de la paroisse Lyon-Centre Sainte Blandine, David Gréa était bien connu à Lyon et dans toute la France. Il a pourtant été déchargé de ses fonctions par le cardinal Barbarin, a-t-il annoncé dimanche 19. En effet, le prêtre avait "commencé à construire une relation avec une femme" et par soucis d'intégrité en avait fait part à son supérieur.

Dans une lettre au paroissiens il a expliqué les raisons de son départ: "J’ai souhaité être en vérité avec l’Eglise en disant ma joie d’être prêtre et mon désir de me marier. J’en ai donc fait part au cardinal et nous avons évoqué l’idée d’un dialogue avec le pape. Cette rencontre en tête à tête a pu avoir lieu. Il m’a écouté avec bienveillance et a honoré ma démarche d’intégrité. Puis le pape et Mgr Barbarin ont échangé et notre évêque m'a demandé de prendre, dès à présent, un temps de discernement et de recul".

David Gréa était un prêtre très novateur et ses messes étaient régulièrement accompagnée du groupe de "pop louange" Glorious. Les papes Benoît XVI et François ont eux mêmes assisté à ces messes d'un nouveau genre.

L'homme avait réussi à faire revenir de nombreuses personnes "à l'église et de s'y trouver bien, d'entendre l'Evangile d'une manière fraîche et de s'en trouver renouvelées" comme il l'explique dans sa lettre, publiée sur le site Internet de la paroisse et lue à la messe dimanche 19 par le vicaire général Patrick Rollin.

L'aumônier de l'université catholique de Lyon assurera son intérim avant qu'un nouveau prêtre soit nommé en septembre prochain.